UFS abre inscrições para mil vagas em cursos de graduação a distância

Estão abertas, a partir desta quinta-feira, 3, as inscrições para mil vagas em cursos de graduação a distância, ofertados pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), através da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (Prograd/UFS).

Os cursos disponíveis são as seguintes licenciaturas: Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Letras-Inglês, Letras Espanhol, Letras Português, Ciências Biológicas e Química. As vagas serão distribuídas entre os polos de apoio presencial localizados nos municípios de Arauá, Brejo Grande, Estância, Colônia 13 (Lagarto), Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Poço Verde, Porto da Folha, São Cristóvão e São Domingos.

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pelo site da CCV, até as 16h do dia 9 de julho. O valor da taxa de inscrição é R$ 60.

As provas serão aplicadas no dia 10 de agosto de 2025.

Para mais informações, acesse aqui o edital.

Ascom UFS – Foto: Adilson Andrade