UFS abre inscrições para Universidade Aberta à Terceira Idade

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) abrirá, a partir de 8 de abril, as inscrições para matrícula no Programa Universidade Aberta à Terceira Idade (Unatise). As inscrições estarão abertas até 11 de abril e deverão ser realizadas presencialmente, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Para participar, é necessário ter 60 anos ou mais e ensino médio concluído.

Os interessados devem comparecer à sala da Unatise, localizada no bloco 1 do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, no Campus de São Cristóvão. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, histórico de conclusão do ensino médio ou curso equivalente, além da certidão de quitação com a Justiça Eleitoral.

Unatise – O Programa Universidade Aberta à Terceira Idade é uma iniciativa de extensão vinculada ao Núcleo de Pesquisas e Ações para a Terceira Idade da UFS. Seu objetivo é promover a inclusão e o aprendizado contínuo, além de proporcionar oportunidades de socialização, estímulo cognitivo, fortalecimento da autonomia e reforço do senso de pertencimento social para os idosos.

Fonte: UFS