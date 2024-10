UFS – Comissão Eleitoral divulga inscrições homologadas

Votação será realizada no dia 15 de outubro

A Comissão Eleitoral divulgou* nesta terça-feira (08/10) a homologação das inscrições de chapas para a eleição de Reitor(a) e Vice-reitor(a) da Universidade Federal de Sergipe. As inscrições homologadas são:

CHAPA 01: SOU MAIS UFS

Candidato(a) a Reitor(a): VALTER JOVINIANO

Candidato(a) a Vice-Reitor(a): MARTHA SUZANA

CHAPA 02: UFS DA GENTE

Candidato(a) a Reitor(a): ANDRÉ MAURICIO

Candidato(a) a Vice-Reitor(a): SILVANA BRETAS

CHAPA 03: DE MÃOS DADAS SOMOS MAIS FORTES

Candidato(a) a Reitor(a): ROSALVO

Candidato(a) a Vice-Reitor(a): ROGÉRIA

CHAPA: 04 ENSINO E LIBERDADE

Candidato(a) a Reitor(a): PROF. DAVID SOARES

Candidato(a) a Vice-Reitor(a): PROF. ALAN ALMEIDA

Os dias 09 e 10 de outubro são destinados para eventuais recursos relativos às inscrições das chapas. No dia 11/10 a Comissão divulga a lista definitiva de candidaturas.

As eleições ocorrem de forma remota, via SIGEleição, no dia 15 de outubro, com a consulta à comunidade em todos os campi.

Mais informações em: https://eleicoes2024.ufs.br/

* Com informações da Comissão Eleitoral (Processo nº 23113.035435/2024-89)

Ascom UFS