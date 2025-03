UFS divulga resultado para vagas de Pessoas com Deficiência no SiSU 2025

Candidatos indeferidos podem interpor recurso até o dia 1º de abril

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (Prograd/UFS) divulgou nesta sexta-feira, 28, o resultado da análise da documentação de matrícula dos candidatos convocados para ocupar as vagas para pessoas com deficiência no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2025.

Os candidatos que foram deferidos tiveram a documentação de comprovação da condição de Pessoa com Deficiência aprovada. Para os candidatos que foram indeferidos, é possível interpor recurso até o dia 1º de abril.

Ascom UFS