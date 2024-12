UFS: Prograd publica edital para permuta de campus e turno

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (Prograd/UFS) publicou edital do processo seletivo para permuta de campus e turno de cursos de graduação, para ingresso no período letivo de 2025.1. Tal processo concede a mudança recíproca de campus e/ou turno entre dois discentes de um mesmo curso.

As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente pelo Sigaa, a partir do Portal do Discente, com início nesta sexta-feira, 6, e término às 23h59 do dia 12 de dezembro.

Para acessar o edital, clique aqui.

Fonte: Ascom UFS