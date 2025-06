UFS recebe repasse financeiro e mantém diálogo com o Ministério da Educação

Diante do cenário atual, instituição tem concentrado esforços na preservação dos serviços essenciais

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) recebeu nessa terça-feira, 3, o repasse financeiro realizado pelo Ministério da Educação (MEC) referente ao funcionamento das atividades no primeiro semestre de 2025. O repasse manteve o corte de aproximadamente 5% em relação ao valor inicialmente previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), e a UFS mantém contato permanente com o MEC.

Diante do cenário de limitação orçamentária, a instituição tem concentrado esforços na preservação dos serviços essenciais. Entre as prioridades estão o pagamento de bolsas e auxílios estudantis, fundamentais para a permanência dos alunos, os contratos com empresas terceirizadas e os custos com energia elétrica, item indispensável para a manutenção das atividades.

“Assumimos a gestão em março com um déficit superior a R$ 20 milhões no orçamento deste ano e com contas atrasadas desde outubro e novembro em algumas empresas. Estamos, portanto, trabalhando na regularização dessas dívidas para garantir a continuidade dos serviços prestados pela instituição”, explica o pró-reitor de Administração, Erickson Alcântara.

Segundo ele, a equipe da Pró-Reitoria de Administração (Proad/UFS) está empenhada em registrar até esta sexta-feira, 6, todas as faturas das empresas terceirizadas em atraso até o mês de fevereiro no sistema financeiro nacional. Com isso, e considerando que a liberação de recursos financeiros tem ocorrido semanalmente por parte do governo federal, existe a expectativa de que a universidade consiga liquidar essas pendências a partir da próxima semana.

O pró-reitor também alerta para a gravidade da situação enfrentada pelas universidades federais nas últimas semanas. “Durante o mês de maio, corremos o risco de ter que suspender as atividades da UFS devido à ausência de repasse financeiro por parte do Governo Federal. Esse cenário se repetiu em diversas instituições do país”, pontua. Ele destaca que, no caso da UFS, o funcionamento foi garantido graças à parceria com as empresas terceirizadas e ao apoio da concessionária de energia elétrica.

Embora o governo federal tenha anunciado uma recomposição orçamentária para as universidades, até o momento os valores complementares ainda não foram liberados. “Estamos em diálogo constante com o Ministério da Educação e também atuamos por meio da associação nacional dos reitores. Embora o MEC já tenha confirmado a recomposição, não houve até agora qualquer sinalização oficial quanto à data de liberação dos recursos”, informa Erickson.

A gestão da UFS segue acompanhando o tema de perto, reforçando sua atuação junto aos órgãos responsáveis e buscando garantir a continuidade dos serviços prestados à comunidade acadêmica, mesmo em um cenário orçamentário desafiador.

Ascom/UFS – Foto Adilson Andrade