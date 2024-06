UFS retomará as atividades acadêmicas no próximo dia 09 de julho

Apenas o Campus do Sertão retomará as aulas no dia 15 de julho

A Universidade Federal de Sergipe retomará as atividades acadêmicas no dia 09 de julho para os campi de São Cristóvão, Aracaju, Itabaiana, Lagarto e Laranjeiras, após o período de greve dos docentes. O anúncio de encerramento da greve foi realizado no último dia 26.

De acordo com a Pró-Reitoria de Graduação da UFS, apenas o Campus do Sertão retomará as aulas no dia 15 de julho. Para todos os campi, as atividades acadêmicas do período letivo 2024.1 voltarão a ser executadas em sua totalidade, sem necessidade de ajustes.

A greve docente na UFS teve início no dia 13 de maio e, durante esse período, a instituição manteve em funcionamento todos os serviços essenciais, incluindo a garantia da alimentação estudantil por meio dos Restaurantes Universitários.

Ascom UFS