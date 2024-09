UFS seleciona professores para mestrado acadêmico em Saúde

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) divulgou edital de processo seletivo para compor o corpo docente permanente do Curso de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde (PPGCAS).

Estão sendo ofertadas quatro vagas para professores doutores nas linhas Pesquisa Clínica Avançada, Estudos Experimentais em Saúde e Educação e Saúde das Populações e seus Determinantes. Para concorrer, é necessário ser docente doutor vinculado à Universidade Federal de Sergipe (UFS) e ministrar disciplinas de graduação em cursos na área de ciências da saúde.

As inscrições serão realizadas no período de 1º a 31 de outubro de 2024, com envio de documentos exigidos pelo edital para o email do PPGCAS (ppgcas@academico.ufs.br). As inscrições serão homologadas pela comissão de credenciamento do PPGCAS, com a conferência da documentação exigida. A ausência de qualquer documentação solicitada resultará em eliminação do candidato.

Fonte: UFS