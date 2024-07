UFS vai oferecer 18 vagas para doutorado a partir de 2025

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) terá 18 vagas para doutorado no semestre 2025.1. São 14 em ampla concorrência, três em cotas para pretos, pardos e indígenas e uma vaga para pessoas com deficiência. As inscrições estão abertas até o dia 21 de agosto por meio do Portal de Programas de Pós-Graduação (UFS), no qual podem ser encontradas também outras informações sobre o processo seletivo.

A Coordenação Geral do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Rede Nordeste de Ensino (Renoen) abriu inscrições para o processo de seleção e admissão no curso de doutorado em Ensino. Fazem parte do Programa de Doutorado em Associação em Rede nove instituições de ensino superior. São elas: UFS, UFAL, UFRPE, UFC, UESB, UEPB, IFCE, IFRN e UEMA. Para ingresso no semestre 2025.1 são ofertadas 128 vagas, entre as quais as 18 vagas para doutorado na Universidade Federal de Sergipe.

Fonte: UFS