UNINASSAU realiza o I Simpósio de Fisioterapia na Saúde da Criança

O evento reúne estudantes e profissionais em prol da solidariedade

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, por meio do projeto Mais Amor, Mais Fisioterapia, promove o I Simpósio Regional de Fisioterapia na Saúde da Criança. Ele acontece no dia 16 de outubro, às 18h, na própria Instituição, localizada na Avenida Augusto Franco – 2340, bairro Siqueira Campos.

O evento surge como uma iniciativa nobre e transformadora, unindo o conhecimento científico à prática da solidariedade. Mais do que um evento acadêmico, o simpósio tem como principal objetivo arrecadar recursos para a compra de brinquedos destinados a crianças carentes, em comemoração ao Dia das Crianças. Na ocasião, acontecem palestras, minicursos e rodas de conversa com profissionais renomados internos e externos.

“A proposta do evento vai além da troca de saberes entre profissionais e estudantes da área da saúde, ela busca também despertar o olhar humano e empático que deve guiar o cuidado em todas as suas dimensões. Ao unir ciência e solidariedade, o simpósio reforça a importância do compromisso social das instituições de ensino e dos futuros profissionais da saúde”, afirma a professora do curso de Fisioterapia da UNINASSAU Aracaju, Gabrielle Reis.

Mais informações por meio do e-mail fisioterapia.aju@mauriciodenassau.edu.br .

Ascom UNINASSAU Aracaju