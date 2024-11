UNINASSAU realiza palestras em alusão ao Dia do Biomédico

Evento abrange as vidas profissional e acadêmica do profissional da área

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju promove o ciclo de palestras “Desafios e oportunidades para o profissional biomédico”. O evento, em homenagem ao dia da profissão, acontece em 19 de novembro, às 18h, na Instituição. Ele é aberto ao público.

Na ocasião, estão presentes os profissionais Thomaz Costa e Luiza Martins, que abordam os seguintes temas: o papel do biomédico na imaginologia e a otimização do diagnóstico de tuberculose para pessoas privadas de liberdade, respectivamente. Além disso, há uma mesa-redonda com Yrna Lorena sobre a jornada acadêmica da graduação à pós-graduação.

“Iremos realizar o Dia do Biomédico na UNINASSAU Aracaju com grande entusiasmo, celebrando essa profissão tão importante para a manutenção da saúde. Os temas abordados refletem os diversos campos de atuação da biomedicina e escolhemos palestrantes com vivência

em cada um desses setores para trocas de experiências com nossos alunos e futuros profissionais. Como é um evento aberto ao público, possibilita que toda comunidade tenha mais contato com essa área incrível e possa tirar dúvidas com os convidados em uma roda de conversa”, afirma a coordenadora do curso de Biomedicina da Instituição de Ensino Superior, Mariana Nobre.

Os interessados em se inscrever para o evento devem entrar em contato por meio do e-mail biomedicina.aju@mauriciodenassau.edu.br. A UNINASSAU Aracaju fica localizada na Avenida Augusto Franco, 2340 – Bairro Siqueira Campos.

Fonte e foto assessoria