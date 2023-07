Unit abre mais dois processos seletivos para vagas no EaD

O estudante pode fazer uma prova on-line ou concorrer com a nota do Enem em uma das cinco últimas edições; vagas estão abertas em 34 polos abertos em oito estados

A Universidade Tiradentes (Unit) abriu mais dois processos seletivos para a oferta de vagas na sua modalidade de Ensino à Distância (Unit EaD), para o segundo semestre de 2023. As opções para concorrer são o Processo Seletivo de Vestibular, no qual o candidato poderá fazer a prova online após o ato da inscrição; e a seleção através das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), válida para os que fizeram o exame entre 2018 e 2022.

Os dois certames valem para os cursos da modalidade híbrida, semipresencial e online, oferecidos em 34 polos da Unit nos estados de Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Entre os cursos oferecidos em EaD, estão os Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Nutrição, Pedagogia e Serviço Social, além dos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Estética e Cosmética, Gerontologia e Bem-Estar, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Marketing. Mídias Digitais e Trade de Investimentos.

A lista detalhada de todas as vagas e cursos disponíveis está no edital dos processos seletivos, que pode ser consultado na página de editais da Unit: https://www.unit.br/editais.

Como se inscrever

As inscrições para os dois processos seletivos podem ser feitas através do site https://www.unit.br/ead.

Para participar do Processo Seletivo, o estudante deverá preencher o formulário, selecionar o curso desejado e fazer a prova virtual. O exame consiste em fazer uma redação de até 3 mil caracteres, dentro das normas de um texto argumentativo-dissertativo, sobre um tema que será sorteado automaticamente. O resultado sai em até 24 horas após a realização da prova, no próprio portal de inscrição. Através da mesma página, de forma online, o candidato pode acompanhar e seguir todo o processo de matrícula, até a sua efetivação.

Já os candidatos que fizeram o Enem entre 2018 e 2022 devem conferir o boletim de desempenho no site do Inep e preencher a inscrição no site, selecionando o curso desejado. Após a análise das inscrições, os alunos são classificados segundo o seu desempenho no Enem em ordem decrescente (ou seja, da maior classificação para a menor). Para participar, o aluno deve ter tirado 300 pontos ou mais nas provas específicas e não pode ter zerado a redação.

O Grupo Tiradentes

Com mais de 60 anos de tradição e experiência na área de educação, o Grupo Tiradentes é uma das principais companhias educacionais do Brasil, com atuação sólida no Nordeste brasileiro. Foi fundado em 1962, a partir da criação do Ginásio Tiradentes, em Aracaju, que passou a atuar como Faculdade em 1972 e como Universidade em 1994. A partir de 2003, expandiu sua atuação através dos pólos de EaD e das outras instituições de ensino em Sergipe e Pernambuco. Ele tem ainda unidades de negócio que dão suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão, como o Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) e o Tiradentes Innovation Center, sediados em Aracaju.

Asscom | Grupo Tiradentes