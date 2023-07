Unit divulga edital para a concorrer a bolsas de Iniciação Científica

O edital do Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Tiradentes (Probic Unit) está com inscrições abertas até o dia 07 de julho

A Universidade Tiradentes (Unit), por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (PPgPE), da Coordenação de Pesquisa, em conformidade com a Resolução Normativa Nº 017/2006/CNPq, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e em desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), e dos respectivos regulamentos dos Programas Institucionais (PROBIC/Unit), PROBITI/Unit e PROVIC/Unit, abre as inscrições para o processo de seletivo de projetos de pesquisa. O período vai até o dia 07 de julho, válido para alunos da Unit a partir do 1º período.

Serão disponibilizadas cotas de bolsas para os Programas Institucionais: Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Unit (PROBIC/Unit), Programa de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Unit (PROBITI Unit), Programa Universitário do Bem (PROBEM/Unit) e cotas provenientes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e eventualmente da Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação Tecnológica de Sergipe (FAPITEC), caso exista aplicação de recursos para esse fim.

A coordenadora de pesquisa da Unit, Dra. Adriana Karla de Lima, ressalta como é importante para o desenvolvimento do aluno a participação de programas de incentivo à pesquisa científica. “A Unit disponibiliza uma estrutura básica tratada dentro dos programas de pesquisa que é denominada de Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Unit (Probic Unit). Nele existem outros programas anexados, como por exemplo, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq). Também são contemplados o programa de bolsas vinculado a projetos de desenvolvimento tecnológico por meio do PROBITI, o PROBEM que é direcionado para dar bolsas de estudos para alunos do ensino médio e o Programa de Voluntário de Iniciação Científica (Provic) que é voltado para alunos que querem fazer iniciação científica de forma voluntária”, explica.

Adriana destaca que para estimular a pesquisa, a Unit disponibiliza três tipos de bolsas que são provenientes de recursos federais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). “Dentro de um programa chamado Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), bolsas também de inovação tecnológica conhecidos como Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBIT), todas são vinculadas ao CNPq e bolsas que também são para o ensino médio que é o programa Programa de Iniciação Científica (PIBIQ) Ensino Médio. Todos esses três tipos de bolsas do CNPq e a Universidade Tiradentes concorreu a essa chamada nacional e recebeu uma cota de bolsa a serem distribuídas para os alunos da Universidade, bem como alunos que se encontram no ensino médio em escolas públicas ou institutos federais”, destaca.

De acordo com Adriana, para que o projeto seja enquadrado dentro dos programas, é necessário que exista a figura de um professor orientador. “Esse professor orientador precisa lecionar na graduação da Unit, e não necessariamente precisa estar vinculado aos Programas de Pós-Graduação (PPGs). É muito comum que os professores da graduação que fazem parte dos PPGs já tenham projetos e pesquisas grandes, o que chamamos de guarda-chuva, e isso faz com que já visualizem a inclusão de um aluno da graduação para fazer a IC com ele. De certa forma é mais comum que o professor e um aluno da iniciação científica tenham vínculos, o que facilita no momento de produção de grandes projetos”, destaca.

Após o lançamento do edital para a seleção da Iniciação Científica, os professores submetem seus projetos que serão analisados por comissão interna e externa composta por professores e pesquisadores “Nessa etapa, os projetos serão avaliados para que vão avaliar esses projetos, e também irão fazer a análise da produção acadêmica desses professores. São esses requisitos que irão dar uma nota de mérito ao projeto. E mediante essa classificação por mérito é que os projetos são contemplados com bolsa. Então a gente não tem bolsa para todos os projetos normalmente submetidos. Mas projetos que forem contemplados com bolsa de iniciação científica, o professor depois do processo seletivo de aprovação ele vai indicar um aluno da graduação para receber essa bolsa”, salienta.

Adriana afirma que é possível que uma Iniciação Científica seja multidisciplinar. “É comum que exista essa multidisciplinaridade. Então projetos que envolvem áreas diferentes do conhecimento também podem acontecer em colaboração com mais de uma disciplina. Existe uma cadeia que insere graduandos, mestrandos, doutorandos e até mesmo alunos do ensino médio em uma mesma proposta de pesquisa. É claro que a complexidade das atividades que o aluno vai fazer, vai depender, claro, de que aluno é se trata. Então o aluno do ensino médio ele vai fazer atividades mais simples do que o aluno da graduação que já tem mais conhecimentos sobre um determinado assunto e assim sucessivamente. O nosso programa de iniciação científica monitora esse aluno da graduação e do ensino médio que está vinculado a um projeto aprovado”, destaca.

A Universidade Tiradentes oferece diversas atividades além da Iniciação Científica, com as monitorias, mentorias, intercâmbios, projetos de extensão e ligas acadêmicas para os alunos de forma gratuita e, e podendo concorrer a bolsas.

Asscom Unit