Unit e SMS promovem ação de vacinação contra gripe e Covid-19

Cerca de 1.800 de doses das duas vacinas serão aplicadas em posto de vacinação, que será instalado no Campus Farolândia da Unit; objetivo é aumentar a cobertura vacinal da população

Uma ação de vacinação contra a Covid-19 e contra o vírus influenza será promovida nesta quarta, 24, e na quinta, 25, pela Universidade Tiradentes (Unit Sergipe) e pela Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju (SMS). Elas vão abrir um posto de vacinação no Minishopping do Campus Unit Farolândia, no bairro Farolândia, que funcionará das 14h às 17h.

A imunização será aberta aos alunos, professores e colaboradores da Unit, além dos visitantes do público externo. Um total de 1 mil doses de Covid bivalente (com reforço anti-variantes) e 800 doses de Influenza estará disponível para alunos, professores, colaboradores e visitantes. Para receber a vacina, o usuário deve apresentar a carteira de vacinação, o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e um documento de identidade (RG ou CNH).

A aplicação das vacinas será realizada por alunos do curso de Enfermagem da Unit, com apoio do Departamento Médico da instituição, com apoio do Departamento Médico da instituição e de uma equipe da SMS, que vai analisar os documentos e registrar as informações de cada usuário no seu sistema de prontuários eletrônicos.

Na semana passada, a Prefeitura ampliou a vacinação contra influenza para a população geral em Aracaju, com o objetivo de vacinar 90% do público. Todas as pessoas acima de seis meses de idade podem receber o imunizante durante a campanha, que vai até o dia 31 deste mês.

Para a professora Maria Pureza Santa Rosa, coordenadora da área de Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia da Unit Sergipe, a ação reforça a parceria da instituição de ensino com a SMS Aracaju, contribui para o aumento da cobertura vacinal no município e permite que os alunos desenvolvam habilidades contra as doenças imunopreveníveis.

“A vacinação é uma prática de relevância em saúde pública, que previne doenças emergentes e reemergentes. Uma vez melhorando os indicadores vacinais, reduzimos índices de morbimortalidade, evitamos o surgimento de doenças erradicadas. Trata-se de uma prática da vigilância epidemiológica, e de competência e gerenciamento do enfermeiro”, afirma Pureza

O posto de vacinação contra a influenza e a Covid-19 também será instalado em outras duas unidades da Unit. No próximo dia 30, será no Centro de Educação e Saúde Ninota Garcia, no Bairro Industrial. E no dia 31, será no Campus Unit Centro, na Rua Simão Dias.

Doação de sangue

Outra ação de promoção à saúde será promovida nesta semana pelo curso de Enfermagem da Unit Sergipe: o projeto Unit + Vida, realizado em parceria com o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), e igualmente com a participação direta dos estudantes. A ação acontece nesta quarta-feira, 24, das 8h às 17h, no bloco C do Campus Farolândia. Serão coletadas doações de sangue, além do cadastramento de possíveis doadores de medula óssea.

“O objetivo é subsidiar o Hemose na aquisição de potenciais doadores de hemoderivados e medula óssea, assim como desenvolver no acadêmico de Enfermagem o compromisso com a vida, com os serviços de saúde e com a sua performance profissional, enquanto gestor que lidera equipes, planeja estratégias, executa, avalia e faz parte dos processos decisórios”, explica a coordenadora operacional do curso de Enfermagem da Unit, professora Juliana Musse.

Asscom | Grupo Tiradentes