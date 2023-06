Unit recebe aluno norte-americano para estudar Medicina

Benjamin Cole escolheu a Universidade Tiradentes para conhecer o Sistema Único de Saúde e aprender práticas médicas focadas em atenção primária

Muitos alunos têm o sonho de fazer um curso em uma universidade internacional. E a Universidade Tiradentes (Unit) dispõe de programas de internacionalização para que seus alunos e de instituições parceiras tenham essa experiência de estudar durante alguns períodos em uma instituição estrangeira. Foi assim com o estudante norte-americano, Benjamin Cole, que escolheu a Unit como anfitriã para realizar um período de práticas médicas focadas em atenção primária.

Benjamin conta que escolheu a Unit porque o programa de ensino atende às suas expectativas. “Durante as minhas pesquisas para vir ao Brasil vi que a Unit estava oferecendo algo mais completo e escolhi vir para cá para viver essas experiências. Eu queria vir para o Brasil para conhecer o sistema público de saúde, nós não temos isso nos Estados Unidos. Quero muito conhecer as Unidades de Saúde Básica (UBS), como funciona o serviço de saúde pública e quais as técnicas focadas na atenção primária”, diz.

Ele foi recepcionado pelos alunos do curso de medicina Sofia Mitidieri, Gabriel Pedro e Natália Palazoni que fazem parte do Programa Buddy da Unit. Eles são responsáveis por acolher e auxiliar o aluno internacional durante sua transição e adaptação à mobilidade acadêmica.

“Fui muito bem recepcionado pela minha buddy que me deu as boas-vindas me levando para conhecer os pontos turísticos de Aracaju. Tenho muitas expectativas para esse período que estarei na Unit. Pretendo aprender portgues, o portugues médico para atender melhor os pacientes brasileiros que procuram atendimento médico em Boston. Lá tem uma grande população de brasileiros e é importante ter uma boa comunicação Também quero experimentar coisas novas na área da Medicina, novas técnicas, novas abordagens. Além disso, também quero aproveitar para conhecer essa cidade maravilhosa e aproveitar a praia. O clima daqui é bem diferente do que estou acostumado. Então acho que vai ser bem legal minha estadia aqui”, declara.

A recepção no campus Farolândia aconteceu na Gerência de Relações Internacionais e na Coordenação de Medicina. O tour seguiu pelo campus com a apresentação do ciclo básico, aulas tutoria, Centro de Simulação Realística e no Centro de Treinamento Cirúrgicos. A estudante do curso de Medicina, Sofia Mitidieri, foi a responsável em fazer o primeiro contato do aluno visitante com a instituição. Ela conta que essa é a sua primeira experiência como anfitriã e está sendo muito positiva e divertida.

“Ser Buddy me possibilita ter uma troca enriquecedora com o intercambista que está vindo de outro país. O Buddy faz esse intercâmbio entre aluno e instituição, acolhendo e dando suporte não só nas aulas, mas também mostrando uma cultura tão diferente do país de origem. A experiência tem sido muito divertida. O Benjamim é uma pessoa super leve, tranquila. Quando o buscamos no aeroporto levamos ele para uma caminhada na orla. Ele conheceu os nossos pontos turísticos, o caranguejo, os Arcos da Orla e o Projeto Tamar. Ver a empolgação dele com as coisas que já são do meu cotidiano é muito divertido. Estou planejando levá-lo pra um forró, apresentar a Praça Formosa e outros locais bem legais da cidade. Quero que ele se sinta acolhido e bem quisto para que ele fale muito bem da Unit por onde for”, declara.

A gerente de Relações Internacionais da Unit, Selen Ive Carneiro, explica que Benjamin é um aluno PREMED, ou seja, está no início do curso e depois irá aplicar para a Medicina. “Ele veio ter uma experiência observacional, mas também prática sobre a saúde primária do Brasil. Ele vai ter acesso a Universidade, a estrutura, as aulas teóricas e práticas. Mas a nossa intenção é trazer ele pra perto da gente, apresentar a estrutura organizacional do Sistema Único de Saúde, como é o dia a dia do atendimento médico e todo o impacto social que a saúde pública administra”, conta.

De acordo com Selen, o Buddy é um programa de acolhimento que visa auxiliar o aluno internacional durante sua transição e adaptação à mobilidade acadêmica. “Através de um processo seletivo a Gerência de Relações Internacionais colocará o aluno Tiradentes em contato com o visitante. Os alunos anfitriões dão suporte aos estudantes incoming durante a nova experiência. São responsáveis no acompanhamento e orientações práticas em transporte, moradia, vistos e planejamento financeiro. Também auxiliam em questões burocráticas e institucionais, e nas atividades de socialização, como o lazer e turismo”, explica.

Asscom Unit