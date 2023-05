Unit recebe campanha de vacinação e doação de sangue

Mais de 500 vacinas foram aplicadas e 117 doações de sangue. Na ocasião, ainda houve cadastro de doadores de medula óssea.

Nesta semana, o Ministério da Agricultura declarou estado de emergência zoossanitária por 6 meses por causa da gripe aviária (H5N1), que teve os seus primeiros casos registrados no Brasil no último dia 15. Ainda que o Brasil seja considerado território livre de infecção pelo vírus da influenza aviária, a Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta ações de prevenção já que a circulação contínua da doença tem o potencial de gerar mutações no vírus, tornando-o mais contagioso.

Diante desse contexto, a Universidade Tiradentes (Unit), junto com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aracaju, buscou ajudar a ampliar a cobertura vacinal na capital sergipana, garantindo a imunização de mais pessoas. A iniciativa aconteceu nos dias 24 e 25, no Campus Farolândia. Aberto ao público externo, a ação teve um total de 553 vacinas aplicadas, sendo 252 contra a Covid-19 e 301 contra o vírus influenza.

“A parceria Unit com a SMS na campanha de vacinação possibilita que os alunos de Enfermagem possam pôr em prática os conhecimentos e habilidades técnicas relacionadas à imunização, uma vez que precisa analisar todos os critérios antes da aplicação da vacina e o histórico individual de cada pessoa, mas também representa uma grande oportunidade de promover a conscientização social quanto à importância de aderir à imunização como ação que fortalece a saúde individual e coletiva”, explica a coordenadora operacional do curso, professora Juliana Musse.

Para ela, toda mobilização de educação e saúde é uma oportunidade de aumentar a cobertura vacinal. “Isso é uma estratégia imprescindível para a saúde pública, uma vez que, a imunização ajuda a prevenir a disseminação de doenças e também a evitar epidemias”, reforça Musse.

O acadêmico do 10º período do curso de Enfermagem, Mateus Castro, acredita que com a prática é possível compreender melhor como será o futuro já na profissão: “Conseguimos desenvolver a técnica para aplicação correta e com isso conseguimos adquirir maior domínio neste procedimento, nos auxiliando principalmente em trabalhos futuros”.

A parceria entre a Unit e a SMS Aracaju reforça os esforços das autoridades de saúde no combate à disseminação dessas doenças. “A Unit é sempre parceira em campanhas de imunização do município. Durante a pandemia, a Instituição foi importante para que Aracaju conseguisse vacinar grande público, cedendo espaço e equipes. Agora, a Secretaria está fazendo parcerias levando vacina contra Covid e contra Influenza, a fim de aumentar a cobertura vacinal e facilitar o acesso do usuário. Mais uma vez, a Universidade Tiradentes é receptiva com ações de assistência à saúde e agradecemos porque a imunização é a forma mais segura de controlarmos os vírus de síndromes gripais”, revela a coordenadora de Imunização de Aracaju, Larissa Ribeiro.

Unit + Vida

Outra ação de promoção à saúde promovida nesta semana pelo curso de Enfermagem da Unit foi o projeto Unit + Vida, realizado em parceria com o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), e igualmente com a participação direta dos estudantes. A ação aconteceu nesta quarta-feira, 24, quando foram coletadas 117 doações de sangue e 55 cadastramentos de possíveis doadores de medula óssea.

De acordo com a responsável pela mobilização, professora do curso de Enfermagem, Rebeca Gois, esse projeto de caráter social busca estimular a doação de sangue entre a comunidade acadêmica. “Além disso, buscamos que nossos alunos dos últimos períodos de Enfermagem possam entender como ocorre a organização de uma campanha de saúde como essa”, comentou, informando que cerca de 88 alunos participaram do projeto, atuando em diferentes frentes (na parte logística, na operacional e divulgação).

“Nunca tive a oportunidade de participar deste tipo de ação! Ver a coleta, o preparo até a triagem e a pré triagem, é de suma importância para a minha formação”, conta a aluna do 9º período do curso de Enfermagem, keilla Oliveira.

Na ocasião, a aluna do curso Enfermagem, Luana Pinheiro, fez sua primeira doação de sangue. “É muito importante realizar essas doações, principalmente porque ela ajuda muitas pessoas que precisam, sempre vejo postagens pedindo doações de sangue. Fico muito feliz em sentir que estou ajudando”, conta. Já a aluna do curso Enfermagem, Valeria Vanessa, se cadastrou para ser doadora de medula óssea. “Atualmente, é uma grande necessidade, pois muitas pessoas têm essa necessidade por conta de várias doenças raras, então me sinto feliz por ajudar”, comemora.

De acordo com o enfermeiro Roney Magalhães Bamtin, o Hemose intensificou o trabalho de parceria e captação para aumentar as doações de sangue e, consequentemente, os estoques. “Muitos dos tratamentos oncológicos e cirurgias utilizam como medicação o sangue. Por isso, essas campanhas de coleta externa são essenciais”, informa.

Medula Óssea

A campanha de coleta externa na Universidade também disponibilizou o cadastro para doador de medula óssea. Para fazer a inscrição é preciso estar saudável, ter de 18 e 35 anos e não ter histórico de câncer. O candidato preenche uma ficha com informações pessoais e doa 5 ml de sangue para testes de compatibilidade genética. O resultado desse teste fica no banco de dados do Registro Nacional para Doador de Medula Óssea (Redome).

O cadastro para doador de medula óssea também pode ser realizado na sede do Hemose, na Avenida Professor José Bonifácio Neto, 400, Centro Administrativo Governador Augusto Franco, bairro Capucho, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8039 e 3259-3174.

