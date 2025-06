Universidade Federal de Sergipe empossa reitor e vice para um mandato de 4 anos

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) realizou, nessa sexta-feira (6), a cerimônia oficial de posse do professor André Maurício Conceição de Souza como reitor e da professora Silvana Aparecida Bretas como vice-reitora. A solenidade aconteceu no Auditório do Didática VII, no campus de São Cristóvão, e reuniu membros da comunidade universitária, autoridades e representantes de movimentos sociais.

cerimônia de posse marca oficialmente o início do novo ciclo da Reitoria para o quadriênio 2025–2029, após a nomeação publicada no Diário Oficial da União em 7 de maio. “Somos uma reitoria que representa toda a universidade. O processo democrático disse isso, nossa história de luta disse isso. Hoje é um momento de agradecimento: à comunidade, à minha família, aos que caminharam juntos conosco. É também um reconhecimento de que o esforço coletivo nos trouxe até aqui, e isso me dá uma grande felicidade”, discursou o professor André Maurício.

Por sua vez, a vice-reitora Silvana Bretas, enfatizou o papel transformador da universidade pública. “A emoção é muito grande. Tivemos que lutar muito para chegar até aqui. Esta posse representa que existimos, que nos organizamos, que queremos conduzir a UFS ao lugar de relevância que ela merece. A universidade precisa dar sentido ao estado de Sergipe e à sua população, e é esse papel que vamos realizar com firmeza e compromisso”, declarou.

Representando o Ministério da Educação (MEC), o coordenador-geral de Gestão de Governança, Gestão e Empreendedorismo (Sesu/MEC), Eduardo Batista dos Santos, reafirmou o compromisso da pasta com a universidade pública. “Estamos passando por um momento de crise, mas o MEC tem lutado por orçamento, recomposição de servidores e qualidade no ensino superior. É uma honra participar deste momento em que a vontade da comunidade foi respeitada”.

A cerimônia também contou com a presença de representantes do movimento estudantil. Para Vitor Manoel Barreto, secretário de Cultura do Diretório Central dos Estudantes (DCE/UFS), a posse simboliza uma vitória coletiva. “Passamos quatro anos lutando contra um processo de ruptura democrática. Hoje, celebramos a retomada. A chapa encabeçada por André e Silvana representa uma gestão construída a partir da base, dialogando com estudantes, movimentos sociais e com a realidade da universidade. Estar aqui é ter esperança de avanços reais, como os anúncios recentes de reajuste de bolsas, climatização do restaurante universitário e a criação da creche”, destacou.

Fonte e fotos: Secom/UFS