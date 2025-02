Universidade Federal publica edital de doação de bens inservíveis

O prazo para manifestação de interesse é de 10 dias úteis

A Fundação Universidade Federal de Sergipe (UFS) publicou na última terça-feira, 12, o edital de doação de bens inservíveis, classificados como antieconômicos e irrecuperáveis em atendimento às determinações contidas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto nº 9.373/2018 e IN 205/88.

O prazo para manifestação de interesse por parte de órgãos da Administração Pública Federal Direita e Indireta, do Distrito Federal, Estados e Municípios e de instituições filantrópicas qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público é de 10 dias úteis e deve ser feita unicamente através do e-mail dipatri@academico.ufs.br, juntamente com os documentos especificados em edital.

Eventuais dúvidas podem ser sanadas através do e-mail da Comissão de Desfazimento: drm@academico.ufs.br.

Para conferir a relação de bens disponíveis para doação e demais informações do edital, clique aqui.

Ascom UFS