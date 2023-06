Universidade Tiradentes divulga resultado parcial do Vestibular de Medicina

A lista é referente aos classificados na segunda fase do processo seletivo, que é a correção da redação e das provas discursivas; recursos devem ser apresentados até esta terça, 20 e a aprovação definitiva sai na sexta, 23.

A Universidade Tiradentes (Unit) divulgou, na tarde desta segunda-feira, 19, a lista dos candidatos classificados na segunda e última fase do Vestibular de Medicina 2023-2. O certame visa preencher 80 vagas no curso de Medicina da Unit em Aracaju, valendo para o segundo semestre deste ano.

As listas dos aprovados e dos excedentes foram apresentadas inicialmente em uma reunião com representantes das principais escolas e cursinhos pré-vestibulares de Aracaju, no Campus Farolândia. Em seguida, elas foram publicadas na página https://www.unit.br/resultados, onde permanecem à disposição.

Os classificados que passaram pelas provas da primeira fase, aplicadas no dia 4 de junho, e que agora passaram pela correção das redações e das questões discursivas de Biologia, Física e Química. As respostas foram analisadas pela Strix Educação, banca responsável pela elaboração das provas dos vestibulares do Grupo Tiradentes.

Eventuais recursos à correção da prova devem ser apresentados até às 18h desta terça-feira, 20, através do preenchimento do formulário disposto no Anexo C do edital, que deve ser enviado para o e-mail compese@unit.br. O resultado definitivo, após a análise dos recursos, deve ser divulgado nesta sexta-feira, 23.

Matrículas

Na semana que vem, os aprovados no Vestibular de Medicina terão o prazo de dois dias úteis para efetuar suas matrículas, entre os dias 26 (segunda-feira) e 28 (quarta-feira). Eles deverão comparecer à Central de Matrículas do Campus Aracaju Farolândia (Av. Murilo Dantas, 300, Farolândia), apresentando os documentos exigidos no edital: CPF, carteira de identidade, comprovante de residência, documento de alistamento militar/reservista (para candidato do sexo masculino) e o histórico escolar ou certificado de conclusão do ensino médio.

Os candidatos serão chamados dentro do limite de vagas ofertadas. A partir do dia 29, caso ainda haja vagas disponíveis, serão convocados os candidatos excedentes do curso de Medicina, que terão dois dias úteis para fazer a matrícula.

