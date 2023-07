Universidade Tiradentes promove segunda edição do Estética Day

O evento, que será realizado no dia 1º de agosto, é aberto ao público e conecta beleza e conhecimento

A indústria de Estética e Cosmética vive uma fase de expansão sem precedentes nos últimos anos, e estar sintonizado com as novidades é imprescindível para brilhar nesse mercado em constante metamorfose.

Nesse sentido, a Universidade Tiradentes (Unit) convida entusiastas e profissionais para a segunda edição do Estética Day, um evento de alta relevância que ocorrerá no dia 1º de agosto, às 19h00, com transmissão online e oficinas práticas nos polos de Educação a Distância (EAD) da Unit.

Sobre o evento

O Estética Day 2023 é uma oportunidade ímpar para todos aqueles que almejam aprimorar suas habilidades e manter-se alinhados às últimas tendências do setor. Idealizado por José Henrique Leal, Gerente Comercial EAD e expansão da Unit, o evento obteve grande sucesso em sua primeira edição, atraindo mais de 700 inscritos.

“Na última edição, fomos agraciados com a participação de mais de 700 inscritos, o que reafirma a relevância e o impacto positivo deste encontro. Para este ano, estamos preparando uma edição ainda mais impactante, repleta de conhecimentos e experiências que certamente enriquecerão suas trajetórias profissionais”, afirma entusiasmado José Henrique.

Em virtude da crescente demanda por profissionais atualizados e inovadores, o idealizador destaca a importância dessa atualização. “O universo da estética tem vivenciado um crescimento exponencial, e a atualização é essencial para se destacar em um mercado tão competitivo. O Estética Day 2023 trará à tona as tendências mais recentes e inovações tecnológicas, capazes de aprimorar a qualidade dos serviços e proporcionar um conhecimento enriquecedor aos participantes”, pontua.

Palestrante de peso e tema impactante

O evento terá a honra de contar com a ilustre presença de Ana Claudia Petkevicius, esteticista, cosmetóloga e Coordenadora Científica dos Congressos Internacionais de Estética do Grupo Estética in. Com impressionantes 32 anos de experiência no setor e cerca de 108 mil seguidores no Instagram, Ana Claudia é uma autoridade na área.

“Eis a minha convicção: a busca pela realização de nossos sonhos passa pelo conhecimento que adquirimos. Acredito plenamente que o conhecimento é a chave para alcançar todos os nossos desejos, que nós criamos, que nós almejamos, pois é por meio do embasamento que o cliente se surpreende”, enfatiza Ana Cláudia com entusiasmo.

Para quem é o Estética Day 2023?

O Estética Day 2023 foi desenhado para abranger dois públicos principais:

Alunos do EAD: Para estudantes do campo da Estética, o evento é uma oportunidade única de ampliar seus horizontes, ter acesso a renomados profissionais e se preparar para uma carreira de sucesso.

Público Externo: Profissionais e apaixonados pela área de Estética são igualmente convidados a participar do evento. Atualização constante é a chave para se destacar em um mercado em constante evolução.

Como participar?

As inscrições para o Estética Day 2023 já estão disponíveis e podem ser realizadas pelo link: https://hs.unit.br/estetica-day

Após a inscrição, cada participante receberá um link para acessar a transmissão do evento.

Mais informações

Para mais informações sobre o evento, acesse: https://hs.unit.br/estetica-day ou entre em contato com os organizadores:

Leticia Silva: (79) 9821-9500 – Consultora de Negócios do EAD.

Rafaella Andrade: (79) 9821-9500 – Consultora de Negócios do EAD.

Não perca a chance de participar do Estética Day 2023 e elevar seus conhecimentos no universo da Estética. Conecte-se com outros profissionais, adquira novos insights e esteja preparado para brilhar em um mercado dedicado à beleza e aos cuidados pessoais!

Asscom Unit