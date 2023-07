Universidade Tiradentes recebe Certificado Verde TI da Furukawa

O projeto de reciclagem de cabos gerou um crédito para ser consumido em iniciativas de tecnologia verde na Universidade Tiradentes (Unit)

As iniciativas de Tecnologia da Informação (TI) fazem parte de um conjunto de ações e táticas de um uso consciente e ambientalmente responsável de computadores e recursos de TI no ambiente de trabalho. Pensando nisso, a Universidade Tiradentes (Unit) firmou uma parceria com a empresa Furukawa para o recolhimento e reciclagem de materiais em desuso.

De acordo com o gerente de Infraestrutura e Operações, Victor Franco, explica que a iniciativa executada em 2022, trouxe bons rendimentos para a Universidade. “Fizemos a alteração do cabeamento de rede realizando a troca desses materiais em todos os campi da Unit. A partir disso fomos guardando esses materiais e por meio da parceria com a Furukawa devolvemos mais de uma tonelada e meia de cabos. Isso nos gerou um voucher de R$ 9.048,60 para trocar em materiais”, destaca.

Para recuperar o voucher ofertado pela Furukawa, a Unit entrou em contato com a empresa parceira deles. “A Ponto da Rede vem nos ajudando com a aquisição dos materiais que podem ser: cabos, conectores e ferramentas que serão usadas no aperfeiçoamento dos laboratórios. A Furukawa e a Ponto de Rede são empresas de confiabilidade no mercado de tecnologia. Juntas as empresa tem nos ajudando no projeto, mapeamento e toda arquitetura de rede na Unit”, explica.

O mestre em computação e professor da Universidade Tiradentes (Unit), Fábio Santos, destaca a importância de realizar ações táticas de um uso consciente. “A TI Verde é um conceito que já vem sendo trabalhado há bastante tempo nas empresas que focam em iniciativas para a preservação do meio ambiente. Como sabemos, a área de TI consome muita energia e material, por isso, é preciso encontrar maneiras de usar essas tecnologias de forma saudável sem prejudicar o meio ambiente. E isso é possível quando realizamos parcerias com empresas que trabalham reaproveitando materiais que estão em desuso”, salienta.

Para Fábio destaca que a Fukawa é uma empresa conhecida mundialmente pelo seu planejamento na execução de serviço rede de cabeamento. “Quando firmamos a parceria com a empresa sabíamos o quanto seria produtiva tanto para a Unit que iria receber um retorno financeiro para investimentos futuros, quanto para a Fukawa que irá reaproveitar esses cabos que não estão mais sendo utilizados nos campis da instituição”, afirma.

Além do voucher, a Universidade Tiradentes também recebeu um Certificado de TI Verde da Furukawa. “Esse reconhecimento é importante para a Unit porque mostra o comprometimento da instituição em colaborar com ações de sustentabilidade e preservação. Estamos em constante busca por melhorias estruturais, e agora, com os olhos voltados para a sustentabilidade”, pontua.

A história do Grupo Furukawa teve início há mais de 130 anos, no Japão. De lá para cá, nos transformamos em uma corporação mundial com atividades diversificadas nos segmentos de metais, metais leves, telecomunicações, sistemas automotivos, energia, entre outros, formando uma rede internacional de indústrias em países da Ásia, América do Norte, Europa, África e América Latina. São mais de 100 empresas afiliadas e modernos laboratórios de desenvolvimento, preparados para gerar novas tecnologias e produtos.

A empresa trabalha com os requisitos implementados e certificados com base nas três principais normas de sistema de gestão: qualidade, saúde e segurança ocupacional e meio ambiente.

