Vacina contra polio passa a ser aplicada somente em dose injetável

O último dia para aplicação da pólio oral será no próximo sábado, dia 28

Conhecida popularmente como gotinha, a vacina oral poliomielite (VOP) será substituída pela vacina inativada poliomielite (VIP), aplicada de forma injetável. No esquema vacinal anterior, eram necessárias três doses e dois reforços para a imunização. Com a substituição, serão aplicadas três doses e apenas um reforço. O Ministério da Saúde (MS) informou que o início da aplicação da VIP, será a partir do dia 4 de novembro de 2024. Em Sergipe, o último dia de aplicação da pólio oral será no próximo sábado, 28.

“O esquema vacinal e reforços contra poliomielite para crianças menores de cinco anos de idade será aplicada entre os dois, quatro e seis meses de vida, sendo que a dose de reforço será somente aos 15 meses, não sendo mais necessário a aplicação aos quatro anos de idade, já que o esquema vacinal com quatro doses vai garantir proteção contra a pólio, essa é a principal mudança”, explicou a gerente de imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Sândala Teles.

Poliomielite

A vacinação é a única forma de prevenção contra a poliomielite, doença considerada grave, que se caracteriza pelo quadro de paralisia flácida e é causada pelo poliovírus selvagem (PVS) tipo 1, 2 ou 3, que em geral acomete os membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível.

As principais sequelas da doença são: problemas e dores nas articulações, crescimento diferente das pernas, osteoporose, paralisia de uma das pernas, paralisia dos músculos da fala e da deglutição, dificuldade de falar e atrofia muscular.

Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina e na campanha nacional anual.

Fonte e foto ASN