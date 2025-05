Vacinação contra Influenza é ampliada para toda a população de Aracaju

A partir desta terça-feira, 19, toda a população de Aracaju com seis meses de idade ou mais pode se vacinar contra a gripe na rede pública de saúde. A ampliação da vacinação segue recomendação do Ministério da Saúde e está sendo executada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal e reduzir complicações causadas pelo vírus Influenza, especialmente neste período de maior incidência de síndromes respiratórias.

De acordo com Clarissa Franco, referência técnica da Rede de Frios da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o estoque atual é de aproximadamente 70 mil doses distribuídas para todas as unidades de saúde. “Estamos, agora, liberando também para a população em geral. Quem ainda não tomou sua vacina deve procurar um posto o quanto antes para garantir a sua dose”, reforça.

Mesmo com a ampliação do público, a SMS mantém o foco nos grupos mais vulneráveis, como crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos e gestantes. “Esses continuam sendo prioritários porque fazem parte da vacinação de rotina e estão mais suscetíveis a complicações pela Influenza”, explica Larissa Ribeiro, da assessoria técnica do Programa de Imunização da SMS. Ela destaca que “não haverá reposição de doses extras para o público geral, por isso é necessário assegurar a cobertura vacinal dos grupos prioritários”.

Segundo Mayra de Oliveira, coordenadora da Rede de Atenção Primária (Reap), a vacinação segue disponível em todas as 45 Unidades de Saúde da Família da capital, sendo 21 com atendimento das 7h30 às 16h30 e outras 20 com horário estendido até as 18h30. “Seguimos com a busca ativa para vacinar principalmente os mais vulneráveis, mas agora também ampliando a proteção para todos que procurarem os postos”, afirma.

Até o último sábado, 49.177 doses haviam sido aplicadas, o que representa apenas 19,82% da meta estabelecida para a campanha. A ampliação da vacinação busca reverter esse cenário e evitar o agravamento de casos respiratórios típicos do período chuvoso.

Foto: Marcelle Cristinne/PMA