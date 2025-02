Vacinação itinerante está disponível em Aracaju; confira datas e locais

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), intensifica a vacinação itinerante na capital. Agora, essa missão tem um novo nome: ‘Bora Vacinar’, programa que amplia o acesso levando pontos de vacinação para locais de grande circulação.

A ação foca principalmente em crianças menores de dois anos e gestantes, mas todos os públicos podem se vacinar. Estarão disponíveis todas as vacinas do calendário básico, com exceção da BCG, da vacina contra a dengue e da influenza, cuja campanha será retomada em março.

Confira a programação de fevereiro:

11 e 12/02: Home Center Ferreira Costa

13/02: CEMAR – Centro de Especialidades Médicas

18/02: CAPS Infantojuvenil Ivone Lara (bairro Inácio Barbosa)

19/02: CIRAS – Centro de Integração Raio de Sol (bairro Santa Maria)

Mesmo com a iniciativa itinerante, a vacinação segue normalmente por meio dos demais locais de acesso. As 45 Unidades de Saúde da Família (USFs) do município oferecem imunização, de segunda a sexta-feira, atendendo às diretrizes do Programa Nacional de Imunizações e do Calendário Nacional de Vacinação.

Arte: Ascom/SMS