Vacinação nos shoppings volta a funcionar neste sábado, dia 6

Após os festejos juninos, que resultaram na baixa procura por vacinação nos três shoppings da capital, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que as salas de vacinação destes locais voltam a funcionar neste sábado, dia 6, das 13h às 18h.

A coordenadora de Imunização da Saúde de Aracaju, Larissa Ribeiro, reforça que a vacinação nos shoppings não funciona durante a semana, no entanto, todas as 45 Unidades de Saúde da Família estão abertas para receber a população.

“Sabemos que algumas pessoas só conseguem se organizar melhor aos finais de semana. Por isso, mesmo com a baixa procura por vacinação nos shoppings, mantivemos a vacinação aos sábados para que essas pessoas possam se vacinar e levar outras pessoas que precisam atualizar o cartão vacinal”, destaca Larissa.

A oferta de vacina nos shoppings é direcionada para todas as pessoas acima de 5 anos de idade e inclui as vacinas contra covid-19, influenza, BCG; HPV (vírus do papiloma humano); Pneumocócica 10 e 23, contra pneumonia; Meningocócica C, contra meningite; Febre Amarela; VIP/VOP (vacina inativada e vacina oral poliomielite); Hepatite B; Penta (vacina adsorvida difteria, tétano, Hepatite B-recombinante, Haemophilus influenzae b – conjugada e pertussis); Rotavírus; Hepatite A; Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); Dupla adulto (difteria e tétano); dTpa (difteria, tétano e coqueluche), DTP, e meningo acwy.

Para se vacinar é necessário levar o cartão de vacinação e um documento oficial com foto.

