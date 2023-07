Vazão na Usina de Xingó é reduzida para 3.000 m³/s

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) informa que manteve, entre os dias 14 e 17 de março, operação especial na vazão de Xingó, para atender ao procedimento de reflutuação da Canoa de Tolda, realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional – Iphan.

A vazão, que foi elevada para 4.000 metros cúbicos por segundo (m³/s), provisoriamente, no último dia 14, voltou a ser reduzida, sexta-feira (18), para 3.500 m³/s, visando recuperar o nível de Itaparica (PE), conforme anunciado anteriormente.

A Chesf vai reduzir, gradativamente, a vazão de Xingó para 2.000 m³/s, conforme programação a seguir:

Data – vazão em m³/s

Domingo 20/03 – 3.000

Segunda-feira 21/03 – 3.000

Terça-feira 22/03 – 2.500

Quarta-feira 23/03 – 2.500

Quinta-feira 24/03 – 2.000

A Chesf ressalta que a situação hidrológica da Bacia do São Francisco (e demais bacias onde possui usinas e reservatórios) é permanentemente monitorada, podendo haver alterações das vazões ora praticadas, conforme sejam as necessidades da geração de energia, apresentadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ou a alteração dos volumes pluviométricos nas regiões.

A Companhia chama atenção, ainda, para a importância da não ocupação das áreas no leito do Velho Chico, haja vista eventual aumento no nível do Rio, durante o período úmido.

