Vereador cobra ações efetivas de prevenção ao câncer de próstata

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum em homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma. É também o segundo com maior taxa de mortalidade, atrás do câncer de pulmão. E para falar sobre a importância de um tratamento adequado, o vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) cobrou maior atenção por parte do poder público.

De acordo com o vereador, a população não tem acesso ao tratamento. “Quando procuram os postos de saúde para marcar consulta com urologista, não encontram e precisam tirar dinheiro do bolso para pagar um médico particular”, lamentou.

Outro problema apontado pelo parlamentar está na realização dos exames preventivos. “O SUS não faz esses exames, eu sei disso porque eu tive a suspeita de um câncer na próstata e sei o quanto as pessoas sofrem. Fiz uma pesquisa de biópsia e em São Paulo, custa R$500, em Sergipe, não tem pelo SUS e paguei R$1.500 particular porque tinha que ser acompanhado de uma ultrassonografia. Uma pessoa que ganha um salário mínimo vai poder pagar por esse exame?”, questionou Cícero do Santa Maria.

“Não adianta uma campanha de Novembro Azul se não abrirmos as portas para essas pessoas. Temos que ter um atendimento efetivo e não ficar só falando em campanhas, além disso, peço ao governador, ao prefeito e a prefeita eleita que tenham um olhar mais sensível à causa ao longo de todo o ano, não só no mês de novembro”, cobrou Cícero do Santa Maria.

Por assessoria de imprensa do Parlamentar

Foto: Gilton Rosas