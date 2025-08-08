Vereador Lúcio Flávio realiza mutirão da saúde no Orlando Dantas neste sábado

O vereador Lúcio Flávio, por meio de seu mandato e em parceria com o renomado Dr. Raimundo Sotero, realizará neste sábado (09) um grande Mutirão de Detecção de Diabetes. A ação acontecerá na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no bairro Orlando Dantas, das 8h às 12h.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o vereador demonstrou entusiasmo ao convidar a comunidade: “Olá, população do Orlando Dantas! Eu sou o vereador Lúcio Flávio e nós temos uma excelente notícia para te contar!” — afirmou, passando a palavra para o Dr. Sotero.

Na sequência, o médico reforçou o convite: “Neste sábado, estamos convidando a população para uma manhã de saúde. O exame de diabetes será feito gratuitamente e, aqueles que tiverem resultado positivo, eu pessoalmente irei atender. Estamos esperando vocês de braços abertos!” — concluiu o especialista.

Dr. Raimundo Sotero é médico referência no tratamento do diabetes, reconhecido em Sergipe e em todo o país como um dos maiores especialistas da área. Atualmente, também preside a Sociedade Médica de Sergipe (Somese).

Da assessoria – Foto: Gabryel Manzatto