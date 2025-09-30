Vereador Miltinho Dantas participa da eleição do Confiança

MNo último sábado (27), o vereador e presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Miltinho Dantas, marcou presença na eleição da nova diretoria da Associação Desportiva Confiança (ADC). A eleição ocorreu com chapa única, intitulada “União de Todos”, que irá comandar o clube no triênio 2026–2028.

A nova gestão será liderada por Petrúcio Souza, como presidente, e Vinícius Porto, como vice-presidente. Também foram eleitos 40 membros para o Conselho de Administração, com destaque para a reeleição das únicas duas mulheres do grupo: Rita Dantas e Daniele Ferreira.

“Apesar de ser uma chapa única, é importante oferecer apoio político à nova diretoria e aos conselheiros que assumirão em janeiro”, destacou Miltinho Dantas, reforçando o compromisso institucional com o clube.

Miltinho também ressaltou a importância do ano de 2026 para o Confiança, que disputará o Campeonato Sergipano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.

Outro ponto de destaque na nova fase do clube é o projeto de transformação do Confiança em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A proposta foi apresentada em julho deste ano e está em análise. A SAF, regulamentada pela Lei 14.193/2021, permite que clubes de futebol se tornem empresas, separando a gestão esportiva do clube social, com o objetivo de atrair investimentos e profissionalizar a administração.

“Acredito que a SAF pode dar certo no Confiança, principalmente pela seriedade das pessoas envolvidas no projeto”, afirmou Miltinho.

Durante a eleição, o presidente eleito Petrúcio Souza já anunciou algumas ações da futura gestão, incluindo a contratação do técnico Luizinho Vieira, que continuará à frente do time em 2026.

“Para mim, foi uma decisão acertada. Luizinho tem feito um excelente trabalho no clube”, avaliou o presidente da FSF.

Por Walter Lopes – foto assessoria