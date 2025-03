Victor Déda homenageia primo Marcelo Déda que faria hoje 65 anos

Dedinha 65 anos.

Ele foi jovem demais, tinha tanto para aprender como a nos ensinar, mas os deuses sabem o que fazem. Infelizmente aqui na terra o vácuo ficou enorme, sem ele muitos dos seus liderados foram migrando para outros caminhos, até porque sua cadeira não era compatível com quem tentou nela sentar.

Hoje, dia 11 de março de 2025, Marcelo Déda é lembrado por políticos de todas as ideologias, seu respeito vai muito além fronteiras. Para uns Professor, para outros apenas Companheiro, mas para todos nosso Dedinha foi uma única estrela a brilhar incansavelmente no céu do seu amado estado Sergipe.

Nós apaixonados por política, por Sergipe e pela moralidade, te saudamos eternamente⭐️⭐️⭐️

Vitor Deda – Político e Primo do ex-governador Marcelo Déda.