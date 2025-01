Vigilância Sanitária alerta para o consumo de alimentos no verão

Água de coco, queijo coalho assado na brasa e amendoim são petiscos que combinam com a praia e o verão, mas é preciso reforçar os cuidados com o consumo desses alimentos, principalmente neste período em que as temperaturas estão mais altas. A Vigilância Sanitária de Aracaju, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), chama a atenção da população para essa prevenção.

Medidas simples são capazes de oferecer proteção contra a contaminação de alimentos e bebidas. “Lavar as mãos antes de manipular alimentos e depois de usar o banheiro é o básico e faz toda a diferença”, afirmou a gerente de alimentos da Vigilância Sanitária de Aracaju, Laila Garcia.

Quando se trata de alimentos perecíveis, como frutos do mar, os cuidados precisam ser redobrados, e o armazenamento correto faz toda a diferença. “Para alimentos perecíveis, como laticínios, carnes e frutos do mar, o ideal é que sejam utilizadas caixas térmicas com gelo. Lembrando que frutos do mar mal cozidos ou crus são os alimentos que mais trazem risco de infecção, então o ideal é evitá-los na praia”, explicou Laila.

A aposentada Rosa Dutra, que frequenta a orla de Aracaju para fazer atividade física, destacou que costuma escolher bem o local em que vai consumir alimentos e bebidas. “Eu e meu esposo costumamos ir muito à praia e temos muito cuidado com a conservação dos alimentos. Quando comemos nas barracas, observamos a limpeza do ambiente, se a comida tem qualidade, até porque temos muitas opções na praia, então escolhemos a melhor opção para nossa saúde”, explicou.

A gerente de alimentos também orientou sobre o consumo de gelo. “Evite gelo de origem desconhecida, principalmente quando a bebida não for preparada perto de você. Quando for comprar o gelo, fique atento: ele deve estar armazenado em saco transparente, fechado e com informações de rotulagem”, concluiu.

Texto e foto AAN