Vigilância Sanitária de Aracaju faz inspeção e fiscaliza condições do HUSE

Garantir a segurança e a qualidade do atendimento prestado à população foi o objetivo da ação realizada pela Rede de Vigilância Sanitária de Aracaju (Revisa) nesta quinta-feira, 09, no Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE) Governador João Alves Filho. A equipe, composta por 14 fiscais do município e com o apoio de quatro fiscais da Coordenação de Vigilância Sanitária do Estado de Sergipe (Covisa), esteve na unidade para apurar denúncias encaminhadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre as condições sanitárias do hospital.

De acordo com a coordenadora da Revisa, Flávia Brasileiro, a visita faz parte de um processo contínuo de acompanhamento iniciado após o recebimento de denúncias reiteradas ao longo dos últimos cinco meses. “Desde o primeiro momento, buscamos o diálogo com a direção do hospital, acompanhamos a execução do plano de ação e constatamos avanços importantes. Nosso foco é a melhoria dos serviços, não a punição”, destacou.

Durante a fiscalização, os técnicos percorreram todos os setores citados nas denúncias e verificaram que não há irregularidades graves do ponto de vista sanitário. Foram observadas melhorias na higienização, na identificação dos pacientes e na adoção de protocolos assistenciais. “Encontramos pacientes limpos, assistidos e cuidados, mesmo em áreas com superlotação. Identificamos pontos que precisam ser aprimorados, mas são de fácil correção”, explicou Flávia.

O superintendente do HUSE, Roberto Gurgel, avaliou a inspeção como uma oportunidade de crescimento institucional. “A presença da Vigilância é sempre bem-vinda. Temos avançado muito e seguimos com o compromisso de continuar melhorando as condições do hospital e o cuidado com os usuários do SUS”, afirmou.

Como continuidade do trabalho, a Vigilância Sanitária de Aracaju irá elaborar um relatório técnico detalhado com as observações realizadas durante a inspeção, que será encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde (SES), à direção do HUSE e à Anvisa. O documento reunirá informações sobre os pontos observados, orientações corretivas e prazos de adequação, além de propor ações de acompanhamento periódico.

A Revisa seguirá monitorando o cumprimento do plano de ação e mantendo a vigilância ativa, para assegurar que a população continue sendo atendida em condições adequadas de segurança e qualidade.

Foto: Ascom/SMS