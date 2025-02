Vigilância Sanitária reforça cuidados com alimentos vendidos nas ruas

Com a proximidade do Carnaval, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Vigilância Sanitária de Aracaju lança um alerta: o consumo de alimentos vendidos nas ruas pode representar um risco à saúde se não forem seguidas as normas de higiene e conservação. Para evitar intoxicações alimentares e outros problemas, os ambulantes devem estar preparados para manipular os produtos corretamente, e os foliões precisam estar atentos na hora de escolher onde e o que consumir.

A gerente de alimentos da Vigilância Sanitária, Laila Garcia, explica que a fiscalização será intensificada nos dias de festa, mas que os cuidados precisam começar desde já. “Nossa preocupação é garantir que os ambulantes estejam preparados para comercializar os alimentos de forma segura. Isso significa que eles precisam ter o certificado de boas práticas, usar equipamentos de proteção, armazenar os produtos corretamente e manter a higiene durante o manuseio”, afirma.

Segundo a Resolução RDC 216/04 da Anvisa, todos os estabelecimentos e ambulantes que manipulam alimentos devem seguir um conjunto de regras para evitar contaminações. Isso inclui desde a forma de armazenamento até o transporte e a manipulação dos produtos. Segundo a norma, os alimentos precisam ser protegidos de poeira e calor excessivo, mantidos na temperatura ideal e manuseados de maneira higiênica.

“O alimento precisa estar bem acondicionado, em caixas térmicas fechadas ou recipientes apropriados, e nunca exposto ao ar livre. Se está com boa aparência, cheiro agradável e armazenado corretamente, provavelmente está seguro. Se o consumidor perceber que um produto está fora desses padrões, o melhor a fazer é evitar o consumo”, alerta Laila.

Além disso, a Vigilância orienta que os foliões observem se o ambulante está adotando boas práticas de higiene. O ideal é que uma pessoa receba o dinheiro e outra manipule o alimento, para evitar a contaminação cruzada. Caso isso não seja possível, é essencial que o vendedor higienize as mãos antes de tocar nos produtos.

Durante o período, os fiscais estarão circulando para verificar o cumprimento das normas. A população também pode – e deve – colaborar com a fiscalização. “Quem perceber qualquer irregularidade pode procurar um fiscal da Vigilância Sanitária, que estará presente nos principais pontos da festa, geralmente próximo aos postos médicos. Caso sejam encontradas infrações, os produtos irregulares são imediatamente apreendidos e descartados. Nosso objetivo não é punir, mas garantir que ninguém passe mal durante a folia”, enfatiza Laila.

O Carnaval é momento de diversão e cuidar da alimentação é essencial para que a folia não acabe antes da hora.

