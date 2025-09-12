VII Sined reunirá autoridades e especialistas no TCE para discutir futuro da educação

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) será palco, entre os dias 16 e 18 de setembro, do VII Simpósio Nacional de Educação (Sined), evento promovido em parceria com o Instituto Rui Barbosa (IRB) e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon). A iniciativa reunirá especialistas de todo o país para discutir os principais desafios da educação pública e o papel dos órgãos de controle na garantia do direito à aprendizagem.

A abertura está marcada para o dia 16, às 16h30, no auditório do TCE/SE, com a palestra magna “Como a gestão pode colaborar com a educação?”, ministrada por Fernanda Pacobahyba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A partir daí, a programação seguirá com painéis e debates que irão abordar temas como alfabetização, educação infantil, gestão escolar, recomposição da aprendizagem, tempo integral, parcerias público-privadas em educação, financiamento, regime de colaboração entre entes federativos e execução do Plano Nacional de Educação. Também haverá espaço para a apresentação de experiências inspiradoras, boas práticas e pesquisas realizadas por órgãos de controle em diferentes estados.

“O Simpósio Nacional de Educação é uma oportunidade de reunir diferentes olhares e experiências em torno de um mesmo propósito: garantir que cada criança e jovem tenha acesso a uma educação de qualidade. Para nós, do Tribunal de Contas, esse debate reforça o compromisso de que o controle externo deve caminhar ao lado da gestão pública, apoiando, fiscalizando e propondo caminhos que fortaleçam as políticas educacionais”, destacou a presidente do TCE/SE, conselheira Susana Azevedo.

Entre os convidados estão conselheiros de tribunais de contas, gestores públicos, pesquisadores e representantes de instituições como o Ministério Público, Tribunal de Justiça, fundações e universidades. A diversidade de vozes pretende enriquecer o diálogo em torno de soluções para a melhoria da qualidade da educação, com foco tanto nas políticas públicas quanto nos mecanismos de acompanhamento e fiscalização.

Acesse o hotsite do evento e confira a programação completa: www.tcese.tc.br/sined2025

Por DICOM/TCE