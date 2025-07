Volta às aulas na rede municipal de Aracaju tem acolhimento aos alunos

Nesta segunda-feira, 28, as escolas da rede municipal de Aracaju retomaram as atividades do segundo semestre letivo. O retorno foi marcado por ações de acolhimento aos estudantes e atividades afetivas desenvolvidas pelos professores, fortalecendo os vínculos e favorecendo o processo de aprendizagem.

Na escola municipal de ensino fundamental Papa João Paulo II, que atende 670 alunos, da creche ao ensino fundamental, o clima foi de reencontro. Segundo a diretora Vanessa Morais, a escola iniciou o semestre com foco no planejamento às diferentes fases do desenvolvimento dos estudantes. “Estamos retornando ao segundo semestre com uma perspectiva muito grande em relação ao ensino fundamental, por conta das avaliações do Saeb e do Saese. Nós, direção e professores, estamos com um planejamento dedicado às provas. Na nossa educação infantil, nós teremos uma recreação, recebendo todos com muita alegria, já que alguns chegam mais chorosos. Os nossos alunos da creche tiveram 15 dias de recesso, então voltam precisando de acalento e um carinho. Sendo assim, nossa intenção hoje é que o dia seja repleto de alegria, para que possamos entrar com precisão no nosso segundo semestre”.

O retorno também foi motivo de empolgação para as crianças, além de muitas expectativas por parte dos pais. Thyara Lima, mãe do aluno Theo do ensino infantil 4, contou que o filho está animado com a volta às aulas. “Ele estava muito ansioso para voltar à escola. Ele acordou cedo, com muita vontade de retornar e medo de perder o horário. Espero que nesse semestre ele melhore mais o seu desempenho. É uma criança que se esforça bastante, mas às vezes dá uma estagnada nos estudos. Minha expectativa é que ele melhore cada vez mais. A escola é excelente, o aprendizado é muito bom, e as professoras são ótimas, não tenho do que reclamar”.

Franciely Evangelista, mãe do aluno Gael da turma do Infantil 2, ressaltou o papel das atividades motoras no desenvolvimento do filho. “Meu desejo é que ele continue evoluindo nas atividades diárias. Ele está uma fase importante, já que está aprendendo habilidades motoras. Que a professora continue trabalhando com ele, porque é importante não ficar só em telas, atrasando o aprendizado”.

Entre os alunos, o retorno às aulas também foi recebido com entusiasmo. A estudante do 4º ano A, Maria Clara Costa, falou sobre a alegria do reencontro: “Foi muito bom rever os amigos da escola, fico alegre em vê-los novamente”. Sobre o novo período letivo, ela completou: “A minha expectativa é aprender muito e sair daqui lendo tudo”.

O retorno do calendário letivo foi marcado por atividades recreativas e momentos de interação entre toda a comunidade escolar. A Educação de Aracaju segue comprometida em oferecer um ensino público de qualidade, reforçando seu compromisso com o aprendizado de cada estudante.

Foto: Maria Eduarda Ascom/Semed