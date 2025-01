Volta às aulas: SMTT intensificará ações para segurança no trânsito

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), está realizando ações voltadas à promoção de um trânsito mais seguro, com foco no retorno às aulas nas escolas da capital, que terão início na próxima segunda-feira (13), na rede particular.

As iniciativas, que incluem sinalização, educação e monitoramento, visam garantir a segurança de alunos, pais e motoristas neste início de ano letivo, especialmente no período de retorno das férias escolares.

A SMTT já iniciou adequações nas vias da cidade, incluindo a instalação de nova sinalização horizontal e vertical, nas imediações das escolas e em pontos estratégicos. O objetivo é melhorar a visibilidade e a segurança de motoristas e pedestres, especialmente nas áreas com maior circulação de alunos.

O superintendente da SMTT, Nelson Felipe, orienta pais e alunos a saírem mais cedo de casa para evitar congestionamentos e reduzir os riscos de acidentes causados pelo excesso de velocidade, comuns em horários de pico. Nelson reforça a importância de adotar comportamentos responsáveis e seguros no trânsito, principalmente neste período de grande movimentação.

Presença dos agentes Trânsito

A SMTT contará com a presença de agentes de trânsito nas imediações das escolas, monitorando o fluxo de veículos e colaborando com a equipe de educação da SMTT, que utiliza atividades lúdicas para promover a conscientização sobre segurança no trânsito. As ações terão como foco coibir o estacionamento em filas duplas e incentivar o respeito às faixas de pedestres. Esse trabalho será mantido também nas escolas municipais de Aracaju, que terão seu calendário letivo iniciado em breve.

Transporte escolar

O ‘volta às aulas’ também terá ações fiscalizadoras realizadas pela SMTT de Aracaju. Por meio delas, agentes de trânsito vão abordar transportes escolares, a fim de verificar se os condutores estão cumprindo as determinações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e no regulamento do serviço de transporte escolar no município. Serão observados se os alvarás estão em dia, se os motoristas estão devidamente cadastrados e se eles passaram pelo curso de formação necessário ao exercício dessa função. Outro ponto importante é que estas fiscalizações ajudam a inibir o exercício do transporte escolar irregular e garantir a segurança dos passageiros.

Cronograma de ações educativas

– 13/01 (segunda-feira): Colégio Amadeus – Bairro Cirurgia – Horário: 6h30

– 14/01 (terça-feira): Colégio Ideal – Bairro Cirurgia – Horário: 6h30

– 15/01 (quarta-feira): Colégio Módulo – Bairro Inácio Barbosa – Horário: 6h30

– 16/01 (quinta-feira): Colégio Santana – Bairro Ponto Novo – Horário: 6h30

– 17/01 (sexta-feira): Colégio Pró-Mundo – Bairro Grageru – Horário: 6h30

Foto: SMTT