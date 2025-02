Voltas às aulas leva mais de 140 mil alunos às escolas da rede estadual

Estudantes são recebidos com acolhimento, kits escolares e programas inéditos de alimentação e tecnologia

As aulas da rede estadual de ensino começaram nesta quinta-feira, 6, nas 318 escolas espalhadas por todo o estado de Sergipe. Com o objetivo de recepcionar os alunos, as unidades escolares organizaram um acolhimento especial para os primeiros dias do ano letivo, a fim de aproximá-los da escola. Outro destaque do primeiro dia foi a entrega dos kits escolares e a implementação do novo programa do Governo de Sergipe, o ‘Barriguinha Cheia’.

No Colégio Estadual Tobias Barreto, localizado no centro de Aracaju, a etapa de acolhimento está sendo realizada separadamente para cada série. Nesta quinta-feira, foi a vez de os alunos da 1ª série do Ensino Médio conhecerem a escola e serem recepcionados pela equipe diretiva. Nos próximos dias, a unidade escolar seguirá com o processo de acolhimento para os estudantes das 2ª e 3ª séries.

A aluna Analice Montalvão, que está ingressando no Ensino Médio, ressaltou a importância desse acolhimento. “É nesse momento que conhecemos as normas e o funcionamento da escola. Quando não comparecemos no primeiro dia, ficamos perdidos, por isso esse acolhimento é fundamental para entendermos como tudo funciona, quem são os professores, a diretora e, assim, criarmos uma expectativa maior para o início das aulas”, destacou.

A diretora do Colégio Estadual Tobias Barreto, Silvia Maria Souza, ressaltou que os primeiros dias do ano letivo são fundamentais para garantir uma boa recepção aos alunos. “Este é um momento de transição e adaptação, e as escolas desempenham um papel essencial nesse acolhimento. Nosso objetivo é garantir que essa integração seja tranquila e eficaz para todos os estudantes”, afirmou.

O momento de acolhimento foi planejado para ser dinâmico, permitindo que os alunos conheçam melhor a escola, se enturmem e descubram as atividades disponíveis. Para o aluno veterano e conselheiro escolar Cauan Rodrigues, do 3° ano, esse primeiro contato faz toda a diferença. “É fundamental termos esse momento de acolhida com os novatos, poder abraçá-los, entender a realidade de cada um para que possamos trabalhar da melhor forma possível para todos”, completou.

Assim como no Colégio Estadual Tobias Barreto, todas as 318 unidades de ensino da rede pública estadual realizaram o acolhimento nesta quinta-feira e continuarão com essa recepção até a sexta-feira, 7. Além disso, os alunos receberam kits escolares no primeiro dia de aula, contendo mochilas, cadernos, material didático e fardamento escolar.

O estudante Américo Sales Menezes Neto expressou sua satisfação com a distribuição dos kits escolares. “Estou muito contente, porque há muitos alunos que não têm condições de comprar material escolar, como a mochila, por exemplo. Fiquei feliz com a entrega dos dois cadernos, pois, caso eu fique sem folhas no meio do ano, terei um caderno extra para utilizar”, comentou.

Novidades para 2025

Entre as novidades para o ano letivo de 2025 está o programa Barriguinha Cheia, uma iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed). Destinado aos estudantes do ensino fundamental e médio da rede estadual, o programa tem o objetivo de oferecer acolhimento nutricional assim que os alunos chegam à escola. A proposta é garantir que os estudantes iniciem suas atividades escolares bem alimentados, com cardápios nutritivos que incluem alimentos provenientes da agricultura familiar.

A estudante Sarah Christinne Araújo, do Colégio Estadual Tobias Barreto, destacou a importância do programa ao oferecer alimentos na escola. “Acho excelente, pois há pessoas que não conseguem tomar café em casa e, para não precisarem comprar algo na rua, podem se alimentar na escola antes do intervalo. Isso é importante, pois, às vezes, a pessoa passa mal ou não tem tempo. Achei essa iniciativa muito boa. O lanche de hoje foi bolinho com suco de goiaba”, comentou a estudante.

Outra novidade para o ano letivo de 2025 é o programa Conectados, que distribuirá até 71 mil tablets para estudantes do Ensino Médio. O objetivo é proporcionar acesso à inovação pedagógica, promovendo a digitalização de conteúdos e a virtualização das práticas escolares.

Os tablets serão distribuídos nas escolas para alunos matriculados nos três anos regulares do Ensino Médio, em regime de comodato, condicionados à matrícula e à assiduidade comprovada no Diário Eletrônico de Classe. Ao final do terceiro ano, os equipamentos serão repassados para novos estudantes do primeiro ano. A distribuição será realizada pelas escolas, que também serão responsáveis pelas instruções de uso, guarda dos tablets e coleta de assinaturas para controle. Os alunos receberão os dispositivos após a assinatura do Termo de Uso e Guarda, feita por eles próprios ou por seus responsáveis.

Por fim, destaca-se o Centro Estadual de Idiomas (CEI), que oferecerá aos alunos da rede pública estadual a oportunidade de estudar o idioma de sua escolha. Além disso, o programa de monitoria será reeditado, contando com cerca de seis mil estudantes monitores espalhados pelas escolas da rede pública estadual.

Fotos Caio Queiroz

Assessoria de Comunicação da SEDUC