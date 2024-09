Zezinho é agraciado com maior honraria da educação sergipana

A solenidade de outorga do Diploma de Honra ao Mérito Educacional do Conselho Estadual de Educação aconteceu no Museu da Gente Sergipana

O Conselho Estadual de Educação de Sergipe conferiu nesta quinta-feira, 05, o Diploma de Honra ao Mérito Educacional para o vice-governador de Sergipe e secretário de Estado da Educação e da Cultura, José Macedo Sobral, por ser um homem público que empreende grande defesa da educação sergipana. A solenidade de outorga foi realizada no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, e contou com a presença de conselheiros desta gestão e de gestões passadas, colegas, amigos e familiares.

O Diploma de Honra ao Mérito Educacional, instituído através da Resolução n. 2, de 25 de agosto de 2011, é uma honraria concedida anualmente pelo Conselho Estadual de Educação de Sergipe a personalidades com relevantes serviços prestados à educação sergipana. De acordo com a presidente do Conselho Estadual de Educação de Sergipe, conselheira Josevânia Teixeira Guedes, a indicação do nome de Zezinho Sobral, para a edição de 2024, ocorreu durante a 10ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 13 de junho de 2024, por meio de propositura da conselheira Eliane Passos Santana, e aprovada pela maioria dos presentes.

“Prestamos honraria a um sergipano cuja dedicação à educação está mudando o futuro de inúmeras vidas e transformando a realidade de crianças, adolescentes e jovens que, por meio da Educação, vislumbram possibilidades de um futuro melhor”, explanou.

Em seu discurso, a conselheira Eliane Passos demonstrou seu respeito e admiração ao homenageado, ao narrar sua trajetória de vida de forma singela e cuidadosa. Começou contando as peripécias da infância no interior, passando por sua formação na cidade grande, chegando às responsabilidades da vida adulta e pública até os dias atuais, com ênfase nos esforços empreendidos na defesa de uma educação pública de qualidade para todos os sergipanos.

“Os conselheiros fizeram a avaliação e concluíram que, neste ano de 2024, pelos feitos na Educação, pela desenvoltura, pela inovação, pelos projetos e programas, pelas políticas públicas educacionais instituídas em um ano e meio de gestão, porque a indicação ocorreu em junho, Zezinho Sobral atendia a todos os requisitos para fazer jus a nossa maior honraria”, frisou.

Emocionado, Zezinho Sobral agradeceu a todos que estavam presentes e expressou o quanto se sentia lisonjeado pela indicação de seu nome para receber o Diploma de Honra ao Mérito Educacional, afirmando que este era o mais importante reconhecimento que poderia receber. “Eu estou muito feliz por receber o reconhecimento desta Casa que é referência para a educação sergipana. Mais do que isso, eu penso que esta honraria aumenta o nosso compromisso com a Educação, no sentido de estar presente, atuante e de ofertar o melhor para a educação pública do nosso estado”, ressaltou.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação e da Cultura aproveitou a ocasião para destacar junto ao público todos os grandes avanços obtidos na Secretaria que está sob seu comando, a exemplo, dos programas: Acolher, Cuidar-SE, Sinta o Clima, Sergipe no Mundo, Selo Antirracista, Alfabetizar pra Valer e Estudante Nota 10. Tratou da importância de se investir recursos públicos na modernização dos equipamentos educacionais, da importância de poder contar com uma equipe de profissionais comprometida com a causa e, de seu desafio pessoal, de possibilitar futuros mais igualitários e promissores aos jovens sergipanos.

Sobre Zezinho Sobral

José Macedo Sobral é natural de Laranjeiras, engenheiro agrônomo, advogado e gestor público. Exerceu o mandato de deputado estadual de 2019 a 2022, sendo o líder da base governista na Assembleia Legislativa, função que exerceu de forma respeitosa e com muitos resultados para o povo sergipano.

Foi diretor-presidente da Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe (Pronese), passou pelas Secretarias de Estado do Trabalho, da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (Seagri). Foi secretário de Estado do Planejamento e Gestão, e secretário-chefe da Casa Civil do Governo de Sergipe. Em janeiro de 2015, foi secretário de Estado da Saúde quando, durante um ano e três meses, contribuiu significativamente para que a saúde pública em Sergipe desse um salto de qualidade na assistência ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2017, foi para a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social, onde implantou e fortaleceu ações de assistência e atenção aos grupos vulneráveis, ampliando o diálogo com agricultores, cooperativas e associações, em todas as regiões.

Em 2018, foi eleito deputado estadual e iniciou o mandato com uma proposta de renovação política baseada na ética, transparência e eficiência para debater e solucionar e destravar problemas de Sergipe. A desenvoltura e o histórico profissional de Zezinho Sobral o levaram ao posto de líder da bancada governista na Assembleia Legislativa de Sergipe – Alese.

Enquanto parlamentar, Sobral usou a seu favor os anos de experiência na gestão pública e seu conhecimento em diversos temas de interesse da sociedade. Em suas defesas e ações do mandato, diversas áreas receberam atenção do então parlamentar: saúde pública, desenvolvimento econômico, sustentabilidade, geração de emprego e renda, inclusão social, moradia, defesa do consumidor, agricultura, mobilidade, educação, cultura e meio ambiente. Durante os quatro anos de mandato, Zezinho Sobral priorizou o respeito entre os pares, a interlocução com o povo, sindicatos e associações com o Poder Público. Atualmente, Zezinho Sobral atua como vice-governador de Sergipe e também é secretário de Estado da Educação e Cultura.

