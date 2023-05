​ Feira da Agricultura Familiar acontece na Semarh nesta sexta, 30

Mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar acontece nesta sexta-feira, 30, a partir das 7h, no estacionamento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), localizado na avenida Heráclito Rollemberg, no Distrito Industrial de Aracaju (DIA).

Coordenado na Semarh pela Superintendência de Qualidade e Educação Ambiental, o minimercado possibilita aos consumidores a compra de frutas, verduras e legumes sem agrotóxicos, derivados do leite, mel e mangaba, doces artesanais e outros produtos.

A iniciativa garante aos comerciantes o lucro integral da venda dos seus produtos, já que não há presença de atravessadores.

A feira foi criada em 2010 pela Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social (Seidh), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). É aberta ao público e acontece na Semarh sempre na terceira sexta-feira de cada mês.

Há feiras também em datas diferenciadas, nos estacionamentos das Secretarias de Estado da Educação (Seed) e Inclusão Social.

