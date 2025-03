Aracaju 170 anos – Te amar é te viver

Informe publicitário

Aracaju é mais do que uma cidade: é um sentimento que se carrega no peito. Viver aqui é saber que a felicidade se encontra à beira-mar, no abraço quente do sol e na brisa suave que sopra do oceano.

Cada canto da cidade guarda histórias, sabores e sorrisos que tornam Aracaju única. Das tradições que nos conectam ao passado às inovações que projetam nosso futuro, essa capital é um orgulho que estampamos no coração.

A Assembleia Legislativa de Sergipe celebra os 170 anos de Aracaju, reforçando seu compromisso com a cidade e com cada cidadão que constrói essa história todos os dias.

Aracaju, te amar é te viver!

Uma homenagem da Assembleia Legislativa de Sergipe.