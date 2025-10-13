Custo da construção civil em Aracaju favorece novos empreendimentos; preço de m² entre os mais acessíveis do Nordeste

Aracaju vive um momento estratégico para incorporadoras e investidores.

O custo local da construção civil figura entre os mais baixos do país, enquanto o preço do metro quadrado residencial se mantém entre os mais acessíveis do Nordeste.

Essa combinação melhora a viabilidade de novos projetos e amplia a oferta, com reflexos diretos para quem busca aluguel de apartamento em Aracaju.

Quer ficar por dentro do assunto? Então continue lendo este artigo!

Por que o custo de construir em Aracaju está competitivo

Dados recentes do SINAPI (IBGE + Caixa) mostram que Sergipe teve o menor custo médio de construção do Brasil em agosto de 2025, com R$ 1.656,44 por m².

Na comparação interanual, houve alta de 5,0%, ainda assim abaixo de muitas praças concorrentes, um cenário que preserva a competitividade local.

Em boletim estadual, o Observatório de Sergipe registrou que, mesmo após avanço mensal de 2,16% em agosto, o estado seguia o mais barato do país, com R$ 1.609,51 por m² naquele mês (metodologia SINAPI).

Para incorporadores, essa diferença de base reduz CAPEX por unidade e abre espaço para produtos com tíquete mais acessível sem sacrificar margem.

No pano de fundo nacional, o SINAPI apontou o custo médio do Brasil em R$ 1.872,24/m² em setembro de 2025, reforçando que Sergipe opera com desconto estrutural versus a média.

Isso explica por que Aracaju tem recebido atenção de players regionais na prospecção de terrenos e viabilidade de lançamentos.

Materiais e mão de obra: o que pesa na conta

Além do nível de preços, a dinâmica de insumos tem sido relativamente benigna.

O INCC-M da FGV, referência para reajuste de contratos e acompanhamento de insumos, arrefeceu de 0,70% em agosto para 0,21% em setembro de 2025, com desaceleração em Materiais e Equipamentos.

Para projetos em implantação, essa moderação ajuda a conter estouros de orçamento.

Preço do m² residencial em Aracaju: entre os mais baixos do Nordeste

Do lado da demanda, o Índice FipeZAP acompanha preços anunciados de venda e locação em 56 cidades.

Em 2025, Aracaju aparece na faixa inferior do ranking de preço por m², figurando como uma das capitais mais baratas do Nordeste.

Levantamentos noticiosos baseados no FipeZAP indicaram médias em torno de R$ 5,1 mil a R$ 5,3 mil/m² ao longo do ano, patamar sensivelmente abaixo de capitais como Salvador, Recife ou Fortaleza.

Relatórios do FipeZAP ao longo de 2025 também apontaram estabilidade ou leves altas em Aracaju, sinal de valorização controlada, ambiente saudável para absorção de novos estoques sem pressão especulativa excessiva.

Para o investidor, isso significa risco de demanda menor ao lançar produto alinhado ao bolso local.

Mercado em expansão: lançamentos e negócios

O aquecimento do mercado sergipano aparece em diferentes frentes.

Comunicação oficial do governo estadual registrou que Aracaju foi a capital que mais cresceu no Nordeste em número de lançamentos e em VGV em um dos recortes recentes, reflexo de maior confiança dos agentes e do custo de construir mais barato.

Para quem estrutura landbank e pipeline, é um indicativo de janela favorável para iniciar obras e travar custos.

O que essa combinação significa para incorporadores

Com custo de construção abaixo da média nacional e preço de venda competitivo, Aracaju oferece uma equação rara: viabilidade de preço final para o comprador local sem pressionar a margem do empreendedor.

Em termos práticos:

● Produtos de entrada e MCMV tornam-se mais viáveis, com repasses menos sensíveis a choques de insumos.

● Projetos de médio padrão conseguem diferenciar plantas e áreas comuns sem “estourar” o preço por m².

● Ciclos de obra podem ser planejados com maior previsibilidade, dada a desaceleração recente do INCC-M.

Efeitos na locação: mais oferta e preços sustentáveis

Quando o custo de produção é mais baixo e o m² de venda se mantém acessível, a tendência é de maior oferta futura no mercado, inclusive no segmento para renda.

Isso tende a estabilizar o tíquete de aluguel e ampliar o leque de bairros e tipologias disponíveis.

Para o morador, o resultado prático é mais opção de “aluguel de apartamento em Aracaju” com boa relação custo-benefício, especialmente nas regiões intermediárias que recebem novos projetos e infraestrutura.

Riscos e cuidados: o que acompanhar

Mesmo com fundamentos positivos, alguns vetores merecem monitoramento:

● Pressões pontuais de insumos (aço, cimento, serviços especializados): o INCC-M segue positivo no acumulado de 12 meses, o que exige contingências em orçamento.

● Ciclo de crédito imobiliário: condições de financiamento para produção e para o comprador final são determinantes para a velocidade de vendas. (Metodologia e abrangência do FipeZAP ajudam a monitorar o humor do mercado.)

● Capacidade de absorção local: apesar do preço atraente, a manutenção de vendas firmes depende do mix certo (metragem, vagas, lazer, localização) e de lançamentos faseados. (Relatórios FipeZAP de 2025 sinalizam que movimentos graduais tendem a ser mais sustentáveis.)

Conclusão

Aracaju reúne condições estruturais raras no ciclo atual: custo de construção entre os menores do país e preço do metro quadrado entre os mais acessíveis do Nordeste.

Isso cria um terreno fértil para novos empreendimentos, amplia a competição saudável entre incorporadoras e promete ampliar a oferta, tanto para compra quanto para locação.

Para quem avalia investir, desenvolver ou morar, o momento favorece planejamento de médio prazo com margens e tíquetes equilibrados.

E, para o consumidor, o cenário indica mais opções de aluguel de apartamento em Aracaju, com qualidade crescente e valores compatíveis com a renda local.

Foto: Google