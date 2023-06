Dudu Camargo é demitido do SBT antes do fim do contrato

Dudu Camargo não é mais funcionário do SBT. O apresentador comandava o Primeiro Impacto, jornalístico da emissora no horário da manhã, mas estava fora do ar desde abril, sendo substituído por Felipe Malta. Em contato com o OFuxico, a emissora confirmou a demissão.

O assunto da demissão de Dudu Camargo ainda ganhou ares de assunto mais comentado do dia, pois o site TV Pop informou que, a gota d’água para a saída do jornalista foi uma situação em que ele teria defecado em seu camarim, se limpado com uma toalha e a deixado atrás de um microondas no local.

O SBT contou que desconhece a história e o OFuxico tentou falar com Dudu Camargo para saber a veracidade dos fatos, mas ele ainda não respondeu ao contato. Assim que houver, a notícia será atualizada.

CAÇA AO SILVIO SANTOS

Antes de demissão, Dudu Camargo fez de tudo para salvar sua carreira no SBT, depois de viver inúmeras polêmicas dentro da emissora. Segundo a coluna de Gabriel Perline, do portal IG, o jornalista foi ao salão do cabeleireiro Jassa para encontrar Silvio Santos e resolver a situação.

No entanto, Dudu já foi no mínimo três vezes ao local, desde que soube do retorno do dono do SBT ao Brasil, e chegou a ser convidado por um funcionário do local a se retirar.

Porém, para a tristeza do comunicador, Silvio só teve um compromisso com seu cabeleireiro, mas não foi até o salão, já que chamou o profissional até sua mansão.

O portal ainda afirmou que Dudu sabe exatamente os dias da semana e horários que Silvio gosta de ir ao local, sendo inclusive essa a forma que ele conheceu e ganhou a simpatia de Silvio inicialmente.

PROCESSO

No último mês de maio, Dudu Camargo foi condenado pela Justiça a pagar uma indenização de R$ 30 mil por danos morais à cantora Simony, que o acusa de importunação sexual. A notícia foi publicada pelo jornal O Dia e a decisão da Justiça ocorreu na terça-feira, 9 de maio.

Para quem não se recorda, na cobertura do Carnaval em fevereiro de 2020, Simony estava trabalhando para a RedeTV! ao lado de Nelson Rubens no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, quando o apresentador Dudu Camargo foi entrevistado e acabou fazendo piadas de cunho sexual. Ele ainda teria dito que gostaria de ir para a “Banheira do Gugu” com a cantora.

Na decisão, o juiz Fernando de Lima Luiz condenou Dudu a pagar indenização por danos morais. O apresentador ainda pode recorrer.

“O réu [Dudu Camargo] não só abraçou Simony como passou a praticar movimentos que simulam o ato sexual. Isso não pode ser entendido como uma mera brincadeira”, afirmou na sentença.

OFUXICO

Por Luigi Civalli

Foto: Reprodução/SBT