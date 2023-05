13ª Semana da Enfermagem da Rede Primavera tem programação especial

A Rede Primavera promoveu um dia especial durante a realização da 13ª Semana da Enfermagem. Além de atividades interativas lúdicas, foi preparado um grande evento no dia 17/05, no Maui Food Park. Enfermeiros, técnicos e auxiliares em enfermagem, tiveram uma tarde divertida, de confraternização, com direito a food park, tótem com fotos instantâneas e vídeo em 360º, além da paticipação das bandas Rojão Diferente e Gabriel Farani, que levaram um repertório diversificado de forró e sertanejo. A iniciativa visa à valorização dos colaboradores dessas categorias, que desenvolvem um papel fundamental no cuidado, na prevenção e na promoção da saúde dos pacientes.

Para a superintendente assistencial da Rede Primavera, Aline Bastos, o momento é de gratidão. “A enfermagem é a equipe que fica mais próximo ao paciente. Normalmente, são eles os primeiros a perceberem alterações clínicas e são fundamentais no planejamento e execução dos cuidados. Quando uma instituição de saúde tem uma enfermagem de alta performance, com profissionais engajados, o potencial de entrega de uma assistência de excelência é ainda muito maior”, ressaltou Aline.

Bastante feliz com o evento e com resultado que vem sendo desempenhado pela equipe de profissionais, a gerente de Enfermagem da Rede Primavera, Sheilla Paixão Sampaio Souza, enfatizou a importância de cada um, que direta ou indiretamente, assume a missão de cuidar, proporcionar uma assistência segura aos pacientes durante 24h do dia. “Tenho muito orgulho de gerenciar uma equipe tão competente e que busca entregar diariamente o melhor”, concluiu.

“Estou há 7 anos na Rede Primavera. Sou muito grato a todos pelo meu desenvolvimento profissional e tenho orgulho em fazer parte de uma instituição que preza pela valorização do colaborador”, agradeceu o enfermeiro e gerente assistêncial do Hospital do Coração, Herbert Carvalho.

Fonte e foto assessoria