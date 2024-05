14ª Semana da enfermagem da Rede Primavera é encerrada em clima de confraternização

Concluindo as comemorações alusivas à Semana da Enfermagem, a Rede Primavera promoveu uma festa de encerramento na noite do dia 22/05, no Lauge Arpoador, em agradecimento aos profissionais do setor que, no dia a dia, cuidam e salvam vidas. Foram dias de ações internas e externas, palestras voltadas aos profissionais com conteúdos de humanização, motivação, assistência e cuidados com os pacientes. Enfermeiros, técnicos e auxiliares em enfermagem, além de gestores, entraram no clima de descontração, com direito a vouchers de alimentação, brinde, click mágico com fotos instantâneas, e shows com o cantor Lobão e a banda Os Faranid, que com um repertório eclético agitaram os participantes.

A técnica em Enfermagem, Joyce dos Santos Souza, disse estar bastante feliz e honrada por esse momento acolhedor, de reconhecimento da classe, de uma profissão tão importante. “Estamos aqui para somar e colaborar para o crescimento de todos e de uma Rede que preza pelos pacientes e colaboradores”, concluiu.

A gerente de Práticas Clínicas da Rede Primavera, Sheilla Paixão, esteve à frente do evento. “Pra mim é uma alegria imensa podermos proporcionar um evento que reúne, celebra e reconhece a maior categoria da saúde: auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros. São essas pessoas que movimentam a saúde, seja na assistência direta ao paciente ou na gestão e que buscam sempre ‘ir além do cuidado’”, ressaltou bastante feliz com o resultado de toda a programação.

Fonte e foto assessoria