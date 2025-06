1º Procedimento de Reparo de Válvula Mitral com Dispositivo Pascal é Realizado no Primavera

O Hospital Primavera realizou no dia 03/06, o primeiro procedimento no estado, com o dispositivo Pascal (da empresa Edwards Lifesciences), trazendo uma inovação significativa no tratamento minimamente invasivo para a insuficiência mitral – uma alteração no funcionamento da válvula mitral do coração que pode causar sintomas como falta de ar ao realizar esforços, cansaço excessivo, tontura e/ou desmaios. O dispositivo é inserido por um catéter pela veia femoral (na virilha) e a correção é feita sem a necessidade de corte, reduzindo assim, riscos de complicações e o tempo de recuperação. Esse tipo de procedimento é recomendado para pacientes de alto risco, que não são candidatos à cirurgia convencional.

A técnica que durou em torno de 90 minutos, foi realizada em uma paciente de 84 anos, com um diagnóstico de insuficiência cardíaca limitante tendo como causa a insuficiência mitral importante.

O cardiologista intervencionista do Hospital Primavera, Dr Thiago Lopes, juntamente com uma equipe renomada de cardiologistas e ecocardiografistas, comemorou o procedimento com sucesso. “Com o reparo dessa válvula a gente espera que a paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Os resultados na grande maioria das vezes são satisfatórios, diante de uma tecnologia que tem demonstrado ser bastante eficaz e segura. Por tratar-se de um dispositivo (PASCAL) utilizado ainda poucas vezes no país este procedimento foi filmado por equipe especializada e será apresentado no XLIV Congresso Norte Nordeste de Cardiologia e do XVII Congresso Maranhense de Cardiologia, de 31 de julho a 2 de agosto, em São Luís, no Maranhão”, enfatizou Dr. Thiago.

Quem também esteve presente foi o cardiologista intervencionista, que veio do Rio de Janeiro para fazer parte da equipe, Dr. Estévão Martins. Ele aproveitou a ocasião para agradecer pelo convite e poder contribuir com os meus colegas no primeiro implante realizado em Sergipe. “É muito importante quando uma tecnologia está sendo introduzida em um local seguro. Esse compartilhamento do conhecimento da parte técnica é salutar e quem sai ganhando é o paciente, os familiares, a instituição e a comunidade médica do estado. Obrigado por estar aqui”, concluiu.

Texto e foto assessoria