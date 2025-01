Educação: 2.696 alunos pediram transferências internas nas escolas municipais de Aracaju

A nova gestão da Educação de Aracaju já recebeu 2.696 pedidos de transferências internas nas 79 escolas municipais da capital sergipana. O número representa um aumento de 7,9% em relação ao ano passado, que teve 2.497 solicitações. Deste total, até o fechamento desta matéria, 1.102 processos foram confirmados, 1.530 estão em andamento e 64 foram indeferidos.

Os períodos de transferências internas aconteceram entre os dias 9 e 10 de janeiro para alunos da rede municipal. Entre os dias 6 e 7 de janeiro, foi a vez dos alunos da Educação Especial.

As matrículas e transferências internas estão sendo realizadas pelos sites: aracaju.se.gov.br/matriculaonline e siged.educacao.gov.br/matricula. Após a efetivação no sistema, os responsáveis devem entregar, nas escolas, a documentação do aluno em até dois dias para a confirmação da matrícula.

“O pai, mãe ou responsável pela criança que não levar a documentação para a escola para confirmar a transferência ou matrícula terá a vaga indeferida. Quem for responsável por alunos com deficiência precisa levar também o laudo médico; caso contrário, a vaga voltará para o sistema”, explicou Roberta Cerqueira, responsável pela Central de Matrículas da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Aracaju.

Caso os pais dos alunos não tenham acesso à internet ou não saibam manusear as ferramentas on-line, a Central de Matrículas e as escolas estão disponíveis para auxiliar na efetivação das vagas. Na segunda etapa, entre os dias 16 e 17 de janeiro, será a vez dos novos alunos da Educação Especial que desejam ingressar na rede municipal de ensino, e, nos dias 23 e 24 de janeiro, será a vez dos demais alunos.

“Os alunos da Educação Especial têm seus dias específicos, mas isso não significa que eles não possam realizar a matrícula nos demais dias. Os novos estudantes que sejam alunos com deficiência e perderem os dias 16 e 17 de janeiro podem realizar a matrícula nos dias 23 e 24 de janeiro. Já os demais alunos não poderão”, esclareceu Roberta Cerqueira, acrescentando que os alunos da Educação Especial são prioridade em todas as etapas da matrícula, mesmo fora dos prazos estabelecidos.

A partir do dia 29 de janeiro, serão abertas as vagas remanescentes para todos os alunos da rede municipal de ensino. A Central de Matrículas atende pelos números (79) 3179-1574, (79) 98106-2969 (WhatsApp) e (79) 98166-7342 (WhatsApp), estando disponível para tirar dúvidas de pais, alunos e responsáveis.

AAN – Foto ascom Semed