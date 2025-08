26ª Copa Brasil de Kart consagra Olin Galli como decacampeão, Euvaldo Luz como tetra

Terminou no último sábado (2) a 26ª edição da Copa Brasil de Kart. Foram duas semanas intensas, de muitas disputas e emoções no Kartódromo Emerson Fittipaldi, localizado na bela orla do Atalaia, em Aracaju (SE).

Após revelar 11 campeões no Grupo 1, neste sábado mais nove pilotos foram consagrados e conquistaram um dos principais títulos do kartismo nacional. E foi um sábado que começou com muita chuva e pista molhada, o que aumentou ainda mais os desafios para os pilotos.

As disputas começaram com a Grand Super Sênior e a Sênior 60+. Na primeira, o sueco radicado no Brasil Beppe Askerbo não deu chance aos rivais. Depois de fazer a pole e vencer as duas classificatórias, ele cruzou a linha de chegada com mais de oito segundos de vantagem para o vice-campeão. Foi o primeiro título do piloto na Copa Brasil.

Na Sênior 60+, Euvaldo Luz chegou ao seu quarto título no evento. O baiano, que na semana passada já havia faturado o título na F4 Sênior 60+, seguiu mostrando força e celebrou mais uma conquista.

Na sequência, os pilotos da Novatos já enfrentaram situação de pista um pouco melhor e tudo parecia caminhar para a vitória de Dudu Pagliaro, que havia vencido as duas classificatórias. No entanto, nas voltas finais, o brasiliense Gustavo Guimarães foi para cima do líder, os dois chegaram a se tocar e o piloto conseguiu a ultrapassagem. Pagliaro acabou abandonando e Guimarães, de 15 anos, conquistou seu primeiro título na Copa. O vencedor é irmão de Felipe Guimarães, um dos maiores campeões da Copa, com sete títulos.

Com a chuva dando uma trégua, os pilotos da Sênior AM X-30 fizeram uma corrida “maluca”, com vários incidentes, rodadas, inclusive dos pilotos que largaram da primeira fila. O maranhense Rezende Neto, que havia largado na penúltima posição, não desistiu e partiu com tudo para a conquista do seu primeiro título na Copa.

Após a Sênior AM, foi a vez da meninada da Mini entrar na pista, com 15 kartistas na disputa. Vitória do maranhense Murilo Dominguez, de apenas 9 anos, que também chegou ao seu primeiro título nacional. E a festa da família foi completa com o irmão Matias terminando na segunda posição.

Com asfalto seco, a OKN Master já foi para a pista com os pilotos usando os pneus slick. E, logo no início, um enrosco entre os dois maiores campeões da Copa: André Nicastro e Olin Galli. Pior para Nicastro que abandonou. Na frente, Digão Soares, Kaio Dias, Galli e John Louis travavam uma briga ferrenha pelo título até que veio a chuva e a bandeira vermelha foi acionada, interrompendo a prova por alguns minutos. Na relargada, Galli foi para cima e agora junto com Nicastro tem 10 títulos na Copa Brasil.

Com quase 30 karts no grid, a garotada da F4 Júnior também iniciou a prova com pista seca. O goiano Theo Salomão, que vinha dominando tudo, escapou logo na primeira volta e caiu para o fim do pelotão. No final, vitória do carioca Raphael Gebara, que chegou ao seu primeiro título na Copa Brasil.

A Super Sênior também começou com enroscos e dois dos primeiros colocados fora da disputa logo após a largada, num toque entre Alan Synthes, que havia vencido as classificatórias e feito a pole, e Vinicios Corbo. A vitória ficou com o paulista Sidney Lopes, mais um que celebrou o seu primeiro título na Copa.

Fechando o Grupo 2, mais emoção na F4 Graduado, com a chuva caindo no meio da disputa e deixando alguns favoritos de fora. O carioca Gabriel Fernandes, de 15 anos, faturou o título.

Organizada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), a 26ª edição da Copa Brasil teve a parceria da Federação Sergipana de Automobilismo (FSA) e reuniu no total 265 inscrições. Dezenove das 22 federações de automobilismo (FAUS) do país estiveram presentes. A Federação de Automobilismo de São Paulo (FASP) teve a maior delegação, com 60 inscrições, seguida pela Federação de Automobilismo da Bahia (FAB) e Federação de Automobilismo do Estado de Santa Catarina (FAUES), cada uma com 30.

Os donos da casa também fizeram bonito, com 24 inscrições, em quarto lugar no número de representantes. No total, 95 inscrições vieram dos estados do Nordeste.

Os campeonatos de kart organizados pela Confederação Brasileira de Automobilismo (Copa Brasil e Brasileiro de Kart) contam com o patrocínio do Banco BRB, o ‘Patrocinador Máster do Automobilismo Brasileiro’ e MG Pneus.

Martins Assessoria de Comunicação – Foto: Fábio Oliveira / Radical Motors