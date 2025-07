26ª edição da Copa Brasil de Kart dá a largada para disputas do Grupo 2 em Aracaju

A 26ª edição da Copa Brasil de Kart segue no Kartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju (SE), com a disputa do Grupo 2 até sábado (dia 2), quando acontecerão as Finais e serão conhecidos mais nove campeões nacionais.

Organizada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), a edição de 2025 tem a parceria da Federação Sergipana de Automobilismo (FSA) e já revelou no último domingo (27) 11 campeões (confira os nomes abaixo).

Nesta quarta-feira (30), tiveram início os treinos livres para as categorias Mini, Novato, Sênior AM X30, F4 Júnior, OK N Master, Super Sênior, Grand Super Sênior / 60+ e F4 Graduado. No total dos dois grupos, a 26ª edição somou 265 inscrições. Veja a lista completa aqui: https://www.dropbox.com/scl/fi/uo74jjpuwwh3v16dkvqn2/Lista-de-Inscritos-Copa-Brasil-Aracaju.xlsx?rlkey=mrs5v3wvx085qd4lhygc8u2x7&st=wbjljxk5&dl=0

As atividades seguem nesta quinta-feira (31) com as tomadas de tempo. Na sexta-feira (1), acontecerão as baterias classificatórias e, no sábado (2), a programação das Finais começa às 10h20 com a Solenidade de Abertura e transmissão ao vivo no Youtube CBA Kart (https://www.youtube.com/@cba_kart).

Rubens Carcasci, presidente da Comissão Nacional de Kart da CBA, fez um balanço muito positivo da primeira semana do evento, especialmente sobre a principal novidade da Copa deste ano, que foi a estreia dos motores OKN em competições nacionais, com bons grids e boas brigas na disputa do Grupo 1.

“Encerramos o Grupo 1 com belas disputas neste kartódromo, que é um dos mais bonitos do Brasil, à beira mar, além de ser um dos que oferece melhor estrutura no país e, por isso, voltamos pra cá depois de três anos”, comentou Carcasci, lembrando que Aracaju foi sede da Copa pela primeira vez em 2022.

“Tivemos 160 inscrições no Grupo 1 e ficamos muito felizes com tudo o que aconteceu, especialmente por ter sido a primeira competição nacional em que utilizamos os motores OKN e foi um sucesso, o que comprova que valeu a pena o desafio da gestão atual da CBA em implantar esses motores a partir deste ano”, ressaltou.

“Agora partimos para o Grupo 2 e estamos com 105 inscrições, sendo que mais de 30 delas aconteceram na última semana e foram realizadas por pilotos que competiram no Grupo 1 e gostaram tanto, que decidiram ficar e correr em outra categoria agora. E isso nos deixa muito satisfeitos e comprova o sucesso que tem sido a Copa. Nossa expectativa é de que seja mais uma semana muito disputada e que possamos ver grandes finais neste sábado”, completou Carcasci.

Os campeonatos de kart organizados pela Confederação Brasileira de Automobilismo (Copa Brasil e Brasileiro de Kart) contam com o patrocínio do Banco BRB, o ‘Patrocinador Máster do Automobilismo Brasileiro’ e MG Pneus.

Foto: Fabio Oliveira / Radical Motors

Martins Assessoria de Comunicação