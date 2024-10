Sessão da Aprovação – última revisão para o ENEM 2024 acontece no dia 26

A reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 está chegando, e para ajudar os estudantes de escolas públicas e particulares a revisarem os conteúdos, a plataforma online de estudos PasseiMED, em parceria com o Shopping Jardins, realizará um aulão gratuito no próximo dia 26, a partir das 8h, no Cinemark Jardins.

Para a Sessão da Aprovação que promete uma experiência de imersão diferenciada em cinco salas de cinema com a qualidade do grupo Cinemark, foram escolhidos professores experientes nas disciplinas que abrangem as ciências da natureza, matemática e redação, que irão revisar os principais tópicos abordados nas provas do Enem.

Além disso, dicas sobre resolução de questões também serão compartilhadas, visando ajudar os alunos a melhorarem seu desempenho no grande dia, sobretudo no final da jornada até o exame. O time de sucesso é composto pelos professores de Física (Rafa e Bergson); Química (Neto, Joseph e Patrick); Biologia (Jana, Marcos e Giudice); Matemática (Rígel e Sormany) e Redação (Juliana) e Sociologia (Ashley).

O aulão é aberto para todos os estudantes que estão se preparando para o Enem, e as inscrições podem ser feitas na página da PasseiMED. As vagas são limitadas e todos os inscritos concorrem ao sorteio de iPads, combos digitais de estudos, cadernões de questões para o Enem e muitos outros brindes, por isso, é importante garantir a inscrição o quanto antes.

“A ideia é oferecer a última grande oportunidade de revisão intensiva para os alunos antes do Enem focando nos conteúdos que mais caem nas provas. Para isso, optamos em promover um ambiente confortável e agradável que auxilia a amenizar a ansiedade dos candidatos, principalmente nos dias que antecedem a prova”, enfatizou um dos organizadores do evento, o professor Rafael Souza.

Serviço

O quê: Aulão de revisão para o Enem

Quando: Sábado, 26 de outubro /2024

Horário de Credenciamento: 7h30

Horário de Início: 8h

Onde: Cinemark Shopping Jardins – Aracaju/SE

Público estimado: 1500 alunos

Por Leila Lima