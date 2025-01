Inscrições para corrida do Verão Sergipe em Pacatuba iniciam nesta quarta-feira

O Verão Sergipe 2025 contará com uma programação diversa de atividades esportivas e culturais, incluindo a corrida de 5 quilômetros na Ponta dos Mangues, em Pacatuba. As inscrições estarão disponíveis a partir desta quarta-feira, 15, às 10h. Os interessados podem se inscrever de forma online, no portal Sports Chrono. A corrida será realizada no dia 26 de janeiro, às 7h.

Além da corrida, o Verão Sergipe em Pacatuba oferecerá diversas atividades esportivas e shows musicais. No sábado, 25 de janeiro, das 8h às 16h, haverá frescobol, stand up paddle, mesabol, vôlei de praia e competições de beach soccer feminino. No domingo, além da corrida, estão previstas atividades como ciclismo de 5 km, banho assistido, competições de beach soccer masculino e a tradicional corrida de barco “Canoa de Pano”.

Programação cultural

Os shows musicais ocorrerão nos dias 24 e 25 de janeiro, com atrações como Larissa Costa, Chicabana, Nadson O Ferinha, Matheus Fernandes, Leonne O Nobre, Luiza Martins, Falcão e Tarcísio.

Mais informações e atualizações sobre o evento estão disponíveis no site oficial do Verão Sergipe.

Foto: Zabu Studio